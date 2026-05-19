Cena gazu w Amsterdamie

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,4 proc. do 50,05 euro za MWh.

W ciągu siedmiu poprzednich sesji paliwo zdrożało łącznie o 15 proc.

Ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 60 proc. od czasu pierwszego ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego tego roku.

Trump wstrzymanie atak na Iran na 2-3 dni

Gaz tanieje po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na wtorek atakiem na Iran.

Donald Trump określił, że kraje te poprosiły o wstrzymanie się z atakiem na 2-3 dni.

Dodał, że polecił dowódcom sił USA, by na prośbę „wielkich przywódców i sojuszników” wstrzymały się z atakiem, ale też by były gotowe do przeprowadzenia „pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku braku akceptowalnego porozumienia”.

Później Donald Trump powiedział, że wstrzyma się z atakiem na „małą chwilkę”, choć dodał, że ma nadzieję, że „na zawsze”, jeśli dojdzie do porozumienia.

Rynki energii w stanie „wysokiej gotowości”

Analitycy wskazują, że niepewność związana z negocjacjami USA i Iranu utrzymuje rynki energii w stanie „wysokiej gotowości”, bo na razie nie widać szans na wznowienie przesyłu nośników energii, w tym gazu, przez kluczową Cieśninę Ormuz, zwłaszcza że Donald Trump powtarza groźby wznowienia działań militarnych wobec Iranu, a Teheran na razie nie potwierdza dalszych rozmów z USA.

Do tego w Chinach i niektórych krajach Azji popyt na gaz wyraźnie wzrósł, a to zwiększa presję na rynki tego paliwa i oznacza większą konkurencję między nabywcami gazu na świecie, w tym w Europie.

Trwająca od 28 lutego tego roku wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zamknięcie cieśniny Ormuz i odcięła 1/5 światowych dostaw LNG.