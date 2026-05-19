Kryptowaluty w Polsce. Ujawniono, kto je posiada

O sprawie informuje wtorkowe wydanie „Pulsu Biznesu”.

Ile osób w Polsce posiada kryptowaluty?

Gazeta przytacza badanie Narodowego Banku Polskiego, z którego wynika, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95 proc. prawdopodobieństwem w przedziale od 5 proc. do 8,1 proc. „Można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski” - czytamy.

„Puls Biznesu” przypomina, że w opublikowanym rok temu badaniu USE Research i Ari10 wynikało, że ponad 18 proc. Polaków posiadało w swoim portfelu aktywa kryptowalutowe.

Badanie zlecone przez NBP zostało wykonane przez firmę IPSOS na próbie 1 tys. respondentów. W omawianym badaniu 0,9 prob. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, które „cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności”.

Jakie kryptowaluty kupują Polacy?

W ankiecie 3,5 proc. respondentów wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), 2,2 proc. zadeklarowało posiadanie jednostek ethera (ETH), a 3,1 proc. badanych zadeklarowało posiadanie innych kryptowalut.

„Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne” - cytuje Narodowy Bank Polski dziennik.