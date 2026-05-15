Forsal logo

Prewencyjna kontrola trzeźwości – niektórzy pracodawcy mogą kontrolować niektórych pracowników

Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
50 minut temu
pijany pracownik biuro kontrola trzeźwości kodeks pracy
Prewencyjna kontrola trzeźwości – niektórzy pracodawcy mogą kontrolować niektórych pracowników/Shutterstock
Pracodawcy mogą samodzielnie kontrolować trzeźwość pracowników lub na obecność środków odurzających, o ile jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub mienia. Kontroli nie można jednak przeprowadzać w dowolny sposób. Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca.

Kiedy można przeprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości

Kodeks pracy umożliwia pracodawcom przeprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu. Warunkiem przeprowadzenia kontroli trzeźwości jest wprowadzenie tej możliwości w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Ponadto w tych aktach wewnątrzzakładowych należy określić grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą. Należy także określić sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości (w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli oraz czas i częstotliwość jej przeprowadzania).

Obowiązek poinformowania pracowników

Pracodawca powinien poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości. Należy to zrobić w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Pracodawca powinien także pamiętać o poinformowaniu o kontroli trzeźwości nowo zatrudnianych pracowników objętych kontrolą. Należy to zrobić przed dopuszczeniem ich do pracy.

Co ma wykazać kontrola trzeźwości

Kontrola trzeźwości przeprowadzana przez pracodawcę obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Kontrola trzeźwości polega na stwierdzeniu:

  • braku obecności alkoholu w organizmie pracownika,
  • obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

Ważne

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Skutki przeprowadzenia kontroli trzeźwości

Jeżeli kontrola trzeźwości pracownika wykazała, że zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu, pracodawca powinien uznać, że stwierdzono brak obecności alkoholu w organizmie pracownika.

Natomiast w przypadku, gdy kontrola trzeźwości wykaże, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości (lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy), wówczas pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy.

Kontrola pracowników na obecność narkotyków w organizmie

Przepisy dopuszczają także możliwość kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Kontrola na obecność narkotyków (zwanych też środkami odurzającymi) może być wprowadzona, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Do prowadzenia takich kontroli stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli trzeźwości.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.)
  • ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrewencyjna kontrola trzeźwości – niektórzy pracodawcy mogą kontrolować niektórych pracowników »
Tematy: kontrola trzeźwościnarkotykialkohol w pracyobowiązki pracodawcy
Powiązane
Benefit, który odpowiada na realne potrzeby pracowników i firm. Urlop czyli pracownik dostaje płatne 8 godzin na badania profilaktyczne
Płatny dzień urlopu dla pracownika na badania profilaktyczne. Firmy mają pomysł na praktyczny benefit
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
pieniądze, gotówka, banknoty
Ekwiwalent pieniężny za urlop. Jak obliczyć i wypłacić po zmianie przepisów w 2026 r.?
Zobacz
|
Wizualizacja ESP Młoty
Dokończą elektrownię z czasów Gierka. Cała wieś zniknie pod wodą
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy masowo sprawdzają dokumenty w ZUS
S1, trasa drogowa na Śląsku
To najpiękniejsza droga w Polsce. Kierowcy pojadą nią na wakacje do Chorwacji
Hotel Gołębiewski Pobierowo - kiedy otwarcie?
Hotel Gołębiewski Pobierowo - cennik, rezerwacje 2026. Kiedy otwarcie największego hotelu w Polsce? Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewskim w Pobierowie?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj