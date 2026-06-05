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S6 domknięta przed wakacjami. Znamy datę otwarcia ostatniego odcinka nad Bałtykiem

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 13:00
[aktualizacja 19 minut temu]
Budowa trasy S6 wzdłuż morza
Budowa trasy S6 wzdłuż morza/Materiały prasowe
Nadmorska trasa połączy Trójmiasto, Słupsk, Koszalin i Szczecin. Brakujący odcinek, ok. 40 km, jest już gotowy. Jak ustalił „Forsal”, kierowcy pojadą całą trasą ekspresową S6 najprawdopodobniej 26 czerwca. To kluczowy szlak łączący największe polskie porty.

Brakujący fragment S6 na finiszu

Ten fragment drogi ekspresowej S6 nazwany został Trasą Kaszubską. Zaczyna się w Gdyni, tuż za obwodnicą Trójmiasta i biegnie równolegle do wybrzeża Morza Bałtyckiego w stronę Lęborka i Słupska.

W kwietniu GDDKiA otworzyła 22 kilometry szybkiej trasy (Bożepole Wielkie – Leśnica), wraz z obwodnicą Lęborka. Już wtedy zapowiedziano, że w czerwcu kierowcy przejadą całą trasą S6 z Trójmiasta do Słupska i dalej istniejącą już „szóstką” do Koszalina i Szczecina. - Przed wakacjami gotowy będzie cały układ dróg ekspresowych na Pomorzu, wzdłuż Bałtyku – zapewniał w kwietniu Paweł Woźniak, dyrektor GDDKiA.

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Kiedy otwarcie brakującego fragmentu?

„Zepną” nadmorską trasę. To data otwarcia S6

Brakujący odcinek, liczący dokładnie 40,1 km między miejscowością Leśnice (pod Lęborkiem) a obwodnicą Słupska, został już zbudowany. Trzy firmy (Intercor, Aldesa, NDI) wykonały zasadnicze prace. Trwają odbiory oraz m.in. malowanie oznakowania poziomego.

- W tej chwili kończymy prace. Ostatnie dni to czas na audyt BRD, odbiory inwestycji zarówno przez GDDKiA, jak i nadzór budowlany oraz instalację ostatnich barier – mówi „Forsalowi” Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

Prawdopodobnie droga zostanie otwarta tuż przed wakacjami, czyli w piątek 26 czerwca. Wcześniej, finiszującą budowę – jak ustalił „Forsal” – wizytować będzie minister Dariusz Klimczak. Ma tam zapowiedzieć wakacyjne plany drogowe związane z innymi odcinkami.

Budowa trasy S6 wzdłuż morza
Budowa trasy S6 wzdłuż morza/GDDKiA

Kluczowa trasa między portami

Trasa S6 łączy Trójmiasto ze Szczecin. Wspomniany odcinek de facto kończy jej budowę, choć GDDKiA „dołożyła” do niej tzw. „Zośkę”, czyli Zachodnią Obwodnicę Szczecina. To niezwykle trudny fragment (ok. 50 km) z pięciokilometrowym, najdłuższym w Polsce tunelem drogowym pod Odrą. Jego budowa potrwa do 2033 roku, a wcześniejsze odcinki obwodnicy mają być gotowe cztery lata wcześniej.

To brakująca szybka trasa. Powstaje Zachodnia Obwodnica Szczecina
To brakująca szybka trasa. Powstaje Zachodnia Obwodnica Szczecina

Krajowa „szóstka” ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Łączy porty Trójmiasta z zespołem Szczecin–Świnoujście. To także ważny szlak transportowy dla przemysłu w regionach Szczecina, Polic, Gdyni i Gdańska.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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Tematy: inwestycjedrogitransport
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