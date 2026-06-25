Nowa trasa z Polski

Czeski przewoźnik Leo Express uruchamia nowe połączenie. Z Przemyśla, przez Pragę, będzie można dojechać do Frankfurtu nad Menem. W pierwszym etapie kursować będą klimatyzowane wagony RIC z dostępem do Wi-Fi i serwisem pokładowym. Jeszcze tego lata mają pojawić się również wagony sypialne oraz klasa biznes.

- Potencjał nowej linii opiera się na przełamywaniu symbolicznej bariery między Europą Wschodnią i Zachodnią dzięki połączeniu ważnych ośrodków gospodarczych i kulturalnych z granicą ukraińską. Naszą długoterminową strategią jest tworzenie transeuropejskich korytarzy transportowych, które stanowią bardziej przyjazną dla środowiska i wygodną alternatywę dla transportu lotniczego, autobusowego oraz samochodowego – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.

W pierwszym etapie Leo Express przygotuje trzy wagony pierwszej klasy, które będą funkcjonowały jako klasa ekonomiczna. Łącznie pomieszczą one 162 pasażerów. Wraz ze wzrostem zainteresowania przewoźnik będzie dostawiał kolejne wagony.

Autobusy zamiast pociągu. Dlaczego?

Kursy Leo Express miały ruszyć 25 czerwca. Pociągi z Niemiec zatrzymają się jednak przed polską granicą, a pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusu. W przeciwnym kierunku autobus dowiezie podróżnych do czeskiego Bohumina. Po drodze zatrzyma się w:

Przemyślu,

Rzeszowie,

Tarnowie,

Krakowie.

Pasażerowie, którzy chcieli rozpocząć podróż na innych stacjach, otrzymają zwrot kosztów biletów oraz dodatkową rekompensatę.

Uruchomienie nowego połączenia zablokował wniosek PKP Intercity do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Narodowy przewoźnik wskazuje, że nowa relacja może zagrozić rentowności połączeń dotowanych przez państwo. Z kolei Leo Express twierdzi, że tego typu działania są kwestionowane przez Komisję Europejską. Zdaniem przewoźnika połączenie nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla istniejącej oferty, a sama procedura nie powinna być stosowana.

Sprawę rozstrzygnie UTK. Jak ustaliliśmy, decyzja w tej sprawie powinna zostać wydana w najbliższym czasie. Czesi nie chcieli jednak czekać na rozstrzygnięcie urzędu, dlatego uruchamiają połączenie autobusowo-kolejowe. Sprzedaż biletów na przejazdy rozpoczynające się w Polsce została wstrzymana do momentu uzyskania zgody na kursowanie po całej trasie.

- Nowe połączenie Leo Express to relacja międzynarodowa skierowana do klientów z Ukrainy podróżujących do Przemyśla, jak również do pasażerów międzynarodowych z Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa. Oferuje ono wyjątkowe możliwości podróżowania po Europie, które obecnie nie są dostępne. Wierzymy w szybkie rozwiązanie tej sytuacji – komentuje Peter Köhler.

Jak pojadą „białe pociągi”?

Pociągi z Bohumina będą odjeżdżać po południu – o godz. 17:45. W przeciwnym kierunku, z lotniska we Frankfurcie, skład wyruszy o godz. 14:39. W Niemczech obsłuży również stacje: Lipsk (Leipzig), Fulda, Hanau, Offenbach oraz Frankfurt Süd.

Obecny rozkład jazdy – jak podaje przewoźnik – wynika z remontów prowadzonych na niemieckiej sieci kolejowej.

Rozkład jazdy:

Bohumin 17:45 – Praga 22:32 – Drezno 1:38 – Frankfurt Lotnisko 8:06

Frankfurt Lotnisko 14:39 – Drezno 22:30 – Praga 1:17 – Bohumin 6:01