Forsal logo

Białe pociągi pojadą z Niemiec do Polski. Na razie zatrzymają się przed granicą

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 06:00
Pociągi zatrzymają się tuż przed granicą
Pociągi zatrzymają się tuż przed granicą/Materiały prasowe
Pociągi do Niemiec przez Czechy miały ruszyć już w środę. Przewoźnik - Leo Express - chce uruchomić nowe połączenie, jednak jego inaugurację blokuje PKP Intercity. Na razie pasażerowie będą dowożeni z Polski do Czech autobusem, gdzie przesiądą się do pociągu. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Nowa trasa z Polski

Czeski przewoźnik Leo Express uruchamia nowe połączenie. Z Przemyśla, przez Pragę, będzie można dojechać do Frankfurtu nad Menem. W pierwszym etapie kursować będą klimatyzowane wagony RIC z dostępem do Wi-Fi i serwisem pokładowym. Jeszcze tego lata mają pojawić się również wagony sypialne oraz klasa biznes.

- Potencjał nowej linii opiera się na przełamywaniu symbolicznej bariery między Europą Wschodnią i Zachodnią dzięki połączeniu ważnych ośrodków gospodarczych i kulturalnych z granicą ukraińską. Naszą długoterminową strategią jest tworzenie transeuropejskich korytarzy transportowych, które stanowią bardziej przyjazną dla środowiska i wygodną alternatywę dla transportu lotniczego, autobusowego oraz samochodowego – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.

W pierwszym etapie Leo Express przygotuje trzy wagony pierwszej klasy, które będą funkcjonowały jako klasa ekonomiczna. Łącznie pomieszczą one 162 pasażerów. Wraz ze wzrostem zainteresowania przewoźnik będzie dostawiał kolejne wagony.

Szybka droga wzdłuż morza otwarta od piątku. „Zyska na tym turystyka”
Szybka droga wzdłuż morza otwarta od piątku. „Zyska na tym turystyka”

Autobusy zamiast pociągu. Dlaczego?

Kursy Leo Express miały ruszyć 25 czerwca. Pociągi z Niemiec zatrzymają się jednak przed polską granicą, a pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusu. W przeciwnym kierunku autobus dowiezie podróżnych do czeskiego Bohumina. Po drodze zatrzyma się w:

  • Przemyślu,
  • Rzeszowie,
  • Tarnowie,
  • Krakowie.

Pasażerowie, którzy chcieli rozpocząć podróż na innych stacjach, otrzymają zwrot kosztów biletów oraz dodatkową rekompensatę.

Uruchomienie nowego połączenia zablokował wniosek PKP Intercity do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Narodowy przewoźnik wskazuje, że nowa relacja może zagrozić rentowności połączeń dotowanych przez państwo. Z kolei Leo Express twierdzi, że tego typu działania są kwestionowane przez Komisję Europejską. Zdaniem przewoźnika połączenie nie stanowi bezpośredniej konkurencji dla istniejącej oferty, a sama procedura nie powinna być stosowana.

Sprawę rozstrzygnie UTK. Jak ustaliliśmy, decyzja w tej sprawie powinna zostać wydana w najbliższym czasie. Czesi nie chcieli jednak czekać na rozstrzygnięcie urzędu, dlatego uruchamiają połączenie autobusowo-kolejowe. Sprzedaż biletów na przejazdy rozpoczynające się w Polsce została wstrzymana do momentu uzyskania zgody na kursowanie po całej trasie.

- Nowe połączenie Leo Express to relacja międzynarodowa skierowana do klientów z Ukrainy podróżujących do Przemyśla, jak również do pasażerów międzynarodowych z Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa. Oferuje ono wyjątkowe możliwości podróżowania po Europie, które obecnie nie są dostępne. Wierzymy w szybkie rozwiązanie tej sytuacji – komentuje Peter Köhler.

Jak pojadą „białe pociągi”?

Pociągi z Bohumina będą odjeżdżać po południu – o godz. 17:45. W przeciwnym kierunku, z lotniska we Frankfurcie, skład wyruszy o godz. 14:39. W Niemczech obsłuży również stacje: Lipsk (Leipzig), Fulda, Hanau, Offenbach oraz Frankfurt Süd.

Obecny rozkład jazdy – jak podaje przewoźnik – wynika z remontów prowadzonych na niemieckiej sieci kolejowej.

Rozkład jazdy:

  • Bohumin 17:45 – Praga 22:32 – Drezno 1:38 – Frankfurt Lotnisko 8:06
  • Frankfurt Lotnisko 14:39 – Drezno 22:30 – Praga 1:17 – Bohumin 6:01

„Ze względu na prace prowadzone na terytorium Niemiec rozkład jazdy w poszczególne dni może ulegać zmianom, dlatego przewoźnik zaleca pasażerom sprawdzanie godzin odjazdów w systemie rezerwacyjnym” – czytamy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBiałe pociągi pojadą z Niemiec do Polski. Na razie zatrzymają się przed granicą »
Tematy: pociągkolejetransport
Powiązane
Donald Tusk, Dariusz Klimczak
Szybka droga wzdłuż morza otwarta od piątku. „Zyska na tym turystyka”
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Upały w pracy? Tego pracodawca nie może dziś odmówić pracownikowi
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - nowa nawigacja w aucie. Pożegnanie z GPS i rewolucja w nawigacji satelitarnej: co w zamian
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj