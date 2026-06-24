Szybka trasa od Szczecina do Trójmiasta

W piątek otwarty zostanie 40-kilometrowy odcinek trasy S6 od Słupska do miejscowości Leśnice. Wykonawcy ukończyli trzy ostatnie fragmenty, o czym już informowaliśmy na łamach „Forasala”. Tym samym cała trasa ze Szczecina do Trójmiasta będzie gotowa.

- Długo czekaliśmy na dokończenie Trasy Kaszubskiej. Mogę dziś z satysfakcją powiedzieć, że widzimy przyspieszenie, jeśli chodzi o budowę dróg i mostów. Ta droga łączy europejskie porty – od Rygi po Lubekę – powiedział premier Donald Tusk, który pojawił się na budowie.

Jak przyznał, cieszy się, że S6 nazwano Trasą Kaszubską, co jest hołdem dla społeczności od wieków zamieszkującej ten region. - Z wielką satysfakcją muszę potwierdzić, że wciąż utrzymujemy bardzo wysoki standard. Kiedyś polskie drogi były pośmiewiskiem Europy. Od dłuższego czasu jesteśmy przykładem dla innych, że infrastruktura drogowa może być na najwyższym poziomie – dodał Tusk.

Dlaczego S6 jest kluczowa?

- Jesteśmy na finiszu budowy drogi ekspresowej S6. To otwarcie drogi do nowych możliwości dla całego polskiego wybrzeża. Kończymy jeden z najważniejszych projektów transportowych w Polsce. Od piątku będzie można ekspresowo przejechać ze Szczecina do Gdańska – powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Wspomniany odcinek od miejscowości Leśnice do Słupska ma dokładnie 40,1 km długości i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zbudowano także pięć węzłów oraz cztery MOP-y. Na całym odcinku obowiązywać będzie prędkość do 120 km/h.

Konferencja przed otwarciem trasy S6 / Andrzej Jackowski

Kluczowa trasa między portami

Trasa S6 łączy Trójmiasto ze Szczecinem. Wspomniany odcinek de facto kończy jej budowę, choć GDDKiA „dołożyła” do niej tzw. Zośkę, czyli Zachodnią Obwodnicę Szczecina. To niezwykle wymagająca inwestycja (ok. 50 km), obejmująca m.in. pięciokilometrowy, najdłuższy w Polsce tunel drogowy pod Odrą. Jej realizacja potrwa do 2033 roku, a wcześniejsze odcinki obwodnicy mają być gotowe cztery lata wcześniej.

Krajowa „szóstka” ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Łączy porty Trójmiasta z zespołem portów Szczecin–Świnoujście. To także ważny szlak transportowy dla przemysłu w rejonie Szczecina, Polic, Gdyni i Gdańska.