Forsal logo

Szybka droga wzdłuż morza otwarta od piątku. „Zyska na tym turystyka”

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:35
[aktualizacja 10 minut temu]
Donald Tusk, Dariusz Klimczak
Konferencja przed otwarciem trasy S6/PAP
400 kilometrów szybkiej trasy S6 ze Szczecina do Trójmiasta. W piątek nastąpi otwarcie brakującego odcinka na Pomorzu. Kierowcy pojadą całą drogą ekspresową, której nadano nazwę Trasa Kaszubska. - To jeden z najważniejszych projektów transportowych w Polsce - powiedział minister Dariusz Klimczak.

Szybka trasa od Szczecina do Trójmiasta

W piątek otwarty zostanie 40-kilometrowy odcinek trasy S6 od Słupska do miejscowości Leśnice. Wykonawcy ukończyli trzy ostatnie fragmenty, o czym już informowaliśmy na łamach „Forasala”. Tym samym cała trasa ze Szczecina do Trójmiasta będzie gotowa.

- Długo czekaliśmy na dokończenie Trasy Kaszubskiej. Mogę dziś z satysfakcją powiedzieć, że widzimy przyspieszenie, jeśli chodzi o budowę dróg i mostów. Ta droga łączy europejskie porty – od Rygi po Lubekę – powiedział premier Donald Tusk, który pojawił się na budowie.

Jak przyznał, cieszy się, że S6 nazwano Trasą Kaszubską, co jest hołdem dla społeczności od wieków zamieszkującej ten region. - Z wielką satysfakcją muszę potwierdzić, że wciąż utrzymujemy bardzo wysoki standard. Kiedyś polskie drogi były pośmiewiskiem Europy. Od dłuższego czasu jesteśmy przykładem dla innych, że infrastruktura drogowa może być na najwyższym poziomie – dodał Tusk.

Nowy Modlin szykuje się na rekord. „To nie jest nasze ostatnie słowo”
Nowy Modlin szykuje się na rekord. „To nie jest nasze ostatnie słowo”

Dlaczego S6 jest kluczowa?

- Jesteśmy na finiszu budowy drogi ekspresowej S6. To otwarcie drogi do nowych możliwości dla całego polskiego wybrzeża. Kończymy jeden z najważniejszych projektów transportowych w Polsce. Od piątku będzie można ekspresowo przejechać ze Szczecina do Gdańska – powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Wspomniany odcinek od miejscowości Leśnice do Słupska ma dokładnie 40,1 km długości i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zbudowano także pięć węzłów oraz cztery MOP-y. Na całym odcinku obowiązywać będzie prędkość do 120 km/h.

Donald Tusk, Dariusz Klimczak, Adam Szłapka
Konferencja przed otwarciem trasy S6/Andrzej Jackowski

Kluczowa trasa między portami

Trasa S6 łączy Trójmiasto ze Szczecinem. Wspomniany odcinek de facto kończy jej budowę, choć GDDKiA „dołożyła” do niej tzw. Zośkę, czyli Zachodnią Obwodnicę Szczecina. To niezwykle wymagająca inwestycja (ok. 50 km), obejmująca m.in. pięciokilometrowy, najdłuższy w Polsce tunel drogowy pod Odrą. Jej realizacja potrwa do 2033 roku, a wcześniejsze odcinki obwodnicy mają być gotowe cztery lata wcześniej.

Krajowa „szóstka” ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Łączy porty Trójmiasta z zespołem portów Szczecin–Świnoujście. To także ważny szlak transportowy dla przemysłu w rejonie Szczecina, Polic, Gdyni i Gdańska.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzybka droga wzdłuż morza otwarta od piątku. „Zyska na tym turystyka” »
Tematy: droga ekspresowatransportdrogaPomorze
Powiązane
Nowy terminal w Modlinie
Nowy Modlin szykuje się na rekord. „To nie jest nasze ostatnie słowo”
Emerytura
To największa reforma emerytalna od lat. Wiek emerytalny ostro w górę, koniec wcześniejszych emerytur
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Upały w pracy? Tego pracodawca nie może dziś odmówić pracownikowi
Rozbudowa autostrady A2
Trzy lata korków na szybkiej trasie z Warszawy. Rozbudują autostradę A2
Zobacz
|
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 roku płacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Local,Delivery,Worker,On,Duty,Delivering,Cardboard,Boxes,To,Customer
Od lipca odcinają nas od zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Będą cła na tanie chińskie paczki. Ile po tej zmianie wyniesie nowa opłata?
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Upały w pracy? Tego pracodawca nie może dziś odmówić pracownikowi
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj