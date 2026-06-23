Fala upałów nad Polską. Firmy muszą reagować

Wysokie temperatury wpływają nie tylko na komfort pracy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo zatrudnionych. Eksperci przypominają, że podczas upałów wzrasta ryzyko odwodnienia, osłabienia organizmu, problemów z koncentracją oraz wypadków przy pracy.

Najbardziej narażeni są pracownicy fizyczni i osoby wykonujące obowiązki na otwartej przestrzeni, jednak skutki ekstremalnych temperatur odczuwają również pracownicy biurowi.

Pracodawca musi zapewnić napoje

Przepisy jasno określają, kiedy firma ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Dzieje się tak wtedy, gdy temperatura:

przekracza 28°C w pomieszczeniach pracy,

przekracza 25°C podczas pracy na zewnątrz.

Napoje powinny być dostępne przez cały czas, w ilości odpowiadającej potrzebom pracowników. Ważna jest również ich temperatura, w czasie upałów powinny skutecznie pomagać w nawodnieniu organizmu.

Nie tylko woda do picia. Liczy się też higiena

Obowiązki pracodawcy nie kończą się na zapewnieniu napojów. Firmy muszą również zagwarantować dostęp do bieżącej wody do celów higienicznych.

W przypadku prac wykonywanych w wysokiej temperaturze lub szczególnie brudzących, przepisy przewidują nawet minimum 90 litrów wody dziennie na jednego pracownika.

Klimatyzacja i wentylacja pod szczególnym nadzorem

W czasie upałów ogromne znaczenie ma sprawna klimatyzacja i odpowiednia wentylacja pomieszczeń. Systemy chłodzenia powinny być regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.

Pracodawca musi również zadbać o to, aby nawiew zimnego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na pracowników. Ważne pozostaje także ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia biur, pomocne są rolety, żaluzje i osłony okienne.

Praca na zewnątrz wymaga dodatkowej ochrony

Szczególne obowiązki dotyczą osób pracujących na otwartej przestrzeni. W takich przypadkach pracodawca powinien zapewnić m.in.:

nakrycia głowy,

odzież chroniącą przed słońcem,

preparaty z filtrem UV,

dostęp do zacienionych miejsc odpoczynku.

Coraz więcej firm decyduje się również na zmianę organizacji pracy, tak aby najbardziej wymagające zadania wykonywać poza godzinami największego nasłonecznienia.

Krótszy czas pracy? Przepisy to dopuszczają

Podczas ekstremalnych temperatur pracodawca może skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy regeneracyjne. Co ważne, takie rozwiązania nie mogą wpływać na obniżenie wynagrodzenia pracowników.

Firmy mogą także stosować rotację stanowisk lub elastyczne godziny rozpoczynania pracy, by ograniczyć skutki upałów.

Nawet 30 tys. zł kary za zaniedbania

Niedopełnienie obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy podczas upałów może mieć poważne konsekwencje finansowe. Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat, a sprawa może trafić również do sądu.

W skrajnych przypadkach kara dla pracodawcy może wynieść nawet 30 tys. zł.

FAQ

Czy pracownik może odmówić pracy podczas upału?

Tak, w określonych sytuacjach. Jeśli warunki pracy zagrażają zdrowiu lub życiu pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Dotyczy to zwłaszcza pracy wykonywanej w skrajnie wysokiej temperaturze bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony.

Od jakiej temperatury pracodawca musi zapewnić wodę?

Przepisy wskazują, że napoje muszą zostać zapewnione, gdy temperatura:

w pomieszczeniach pracy przekracza 28°C,

na otwartej przestrzeni przekracza 25°C.

Pracownicy powinni mieć do nich stały i bezpłatny dostęp.

Czy istnieje maksymalna dopuszczalna temperatura w biurze?

Polskie przepisy nie określają jednej maksymalnej temperatury w miejscu pracy. Pracodawca ma jednak obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co oznacza konieczność reagowania podczas ekstremalnych upałów.

Czy pracodawca może skrócić czas pracy z powodu upałów?

Tak. Firma może wprowadzić krótszy dzień pracy, dodatkowe przerwy lub zmienić organizację czasu pracy. Co ważne, takie rozwiązania nie mogą powodować obniżenia wynagrodzenia pracowników.

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec osób pracujących na zewnątrz?

Pracownicy wykonujący obowiązki na otwartej przestrzeni powinni mieć zapewnione m.in.:

dostęp do wody,

możliwość odpoczynku w cieniu,

odzież ochronną,

nakrycia głowy,

środki chroniące przed promieniowaniem UV.

Jaka kara grozi firmie za brak odpowiednich warunków pracy podczas upałów?

Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat od 1 tys. do 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 tys. zł.