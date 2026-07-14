W drugim kwartale 2025 r. na polskim rynku pracy zawarto 545,6 tys. nowych stosunków pracy, podczas gdy zakończono ich 639,6 tys. Oznacza to, że liczba zakończeń była wyższa od liczby nowych zatrudnień o 94 tys. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. liczba nowych umów spadła o 10,9 proc., natomiast liczba zakończeń wzrosła o 16,4 tys.

Rynek pracy: przetwórstwo przemysłowe i handel z największą liczbą nowych etatów

Najwięcej nowych stosunków pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, które odpowiadało za 20,5 proc. wszystkich zatrudnień. Na drugim miejscu znalazł się handel i naprawa pojazdów samochodowych z udziałem 18 proc. Pod względem zawodów najczęściej zatrudniano pracowników sprzedaży w sklepach oraz kierowców ciężarówek i autobusów.

Najwięcej umów kończyło się za porozumieniem stron

Najczęstszą przyczyną zakończenia stosunku pracy było porozumienie stron, które odpowiadało za 45 proc. wszystkich przypadków. Wyjątek stanowiły sektory edukacji oraz administrowania i działalności wspierającej, gdzie dominował upływ okresu, na jaki zawarto umowę

Na 100 zakończonych umów przypadało 85 nowych

W całej gospodarce na każde 100 zakończonych stosunków pracy przypadało 85 nowych. Przewagę nowych zatrudnień nad zakończeniami odnotowano jedynie w pięciu z 19 analizowanych sekcji gospodarki. Najlepszy wynik osiągnął sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię, gdzie na 100 zakończeń przypadało 129 nowych stosunków pracy. Najsłabiej wypadła edukacja – zaledwie 26 nowych zatrudnień na 100 zakończeń.