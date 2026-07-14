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Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:40
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody/Shutterstock
Niepewność gospodarcza, wysokie koszty życia, debata o służbie wojskowej i obawy o bezpieczeństwo sprawiają, że coraz więcej Niemców bierze pod uwagę wyjazd z kraju – ocenił we wtorek dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Niepewność co do wizji życia w Niemczech

„FAZ” zauważył, że gdy „ktoś opowiada dziś o planach emigracyjnych, rzadko słychać w tym tęsknotę za dalekim światem”. Dominuje „lęk przed przyszłością i pesymizm” - przyznała gazeta.

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„Niepewność gospodarcza, debaty o służbie wojskowej, zmiana klimatu i brak zainteresowania polityków oczekiwaniami młodego pokolenia – coraz więcej osób czuje się zniechęconych do wizji życia, jaką roztacza się przed nimi w Niemczech” - uważa dziennik.

Co piąty młody Niemiec rozważa emigrację

W artykule przytoczono wyniki badania „Młodzież w Niemczech 2026”, zgodnie z którymi co piąty Niemiec w wieku od 14 do 29 lat poważnie rozważa emigrację. Z kolei zgodnie z danymi Federalnego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku 288 579 osób zdecydowało się opuścić RFN i wyemigrować. Z zagranicy powróciło w 2025 r. jedynie 191 890 Niemców.

Według „FAZ” emigracja „nie jest już domeną optymistów – przejęli ją pesymiści”. „Jednak skoro człowieka nie stać nawet na marny pokój we współdzielonym mieszkaniu, to co właściwie jeszcze trzyma go w kraju?” - zastanawia się dziennik.

"Jak długo można jeszcze bezpiecznie żyć między Flensburgiem a Konstancją?"

„Nagle niektórzy zaczynają się zastanawiać, jak długo można jeszcze bezpiecznie żyć między Flensburgiem a Konstancją, skoro NATO podobno już nic nie znaczy, Bundeswehra tym bardziej, a Niemcy mogą o jeden raz za dużo sprowokować Putina, Xi albo kogokolwiek innego. Być może lepiej byłoby wówczas zamieszkać w domku pod wulkanem na Azorach albo w niewielkim kanadyjskim mieście” - napisał „FAZ”. Zastrzegł jednak, że takie oceny „mogą okazać się błędne, o czym przekonali się ostatnio emigranci, którzy wybrali Dubaj”. Dziennik przytoczył też artykuł publicysty Hasnaina Kazima, który ubolewał na łamach tygodnika „Die Zeit”, że „oczernianie Niemiec przy jednoczesnym idealizowaniu zagranicy stało się (niemieckim) sportem narodowym”.

Z Berlina Mateusz Obremski

FAQ

Dlaczego coraz więcej Niemców rozważa emigrację?

Według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” głównymi powodami są niepewność gospodarcza, wysokie koszty życia, obawy o bezpieczeństwo, dyskusja o służbie wojskowej oraz pesymizm dotyczący przyszłości.

Ilu młodych Niemców chce wyjechać z kraju?

Z badania „Młodzież w Niemczech 2026” wynika, że emigrację poważnie rozważa co piąty Niemiec w wieku od 14 do 29 lat.

Ile osób wyemigrowało z Niemiec?

Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w 2025 roku z Niemiec wyemigrowało 288 579 obywateli, podczas gdy do kraju wróciło 191 890 osób.

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Źródło: FAZ.de
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NiemcyNATOemigracja
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