Łatwiejszy dostęp do leków na receptę. Pacjent nie musi już tego robić

Już niemal we wszystkich aptekach w Polsce można realizować recepty współdzielone. Z 11 tysięcy aptek ogólnodostępnych i 1,1 tys. punktów aptecznych ponad 10 tysięcy placówek już wdrożyło nowe rozwiązanie. Dzięki temu pacjenci nie muszą wracać do tej samej apteki, by wykupić resztę przepisanych leków.

Ponad 10 tysięcy aptek realizuje e-recepty współdzielone

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, liczba aptek w Polsce spada: na koniec 2025 roku działało 11 tys. aptek ogólnodostępnych oraz 1,1 tys. punktów aptecznych.

E-recepty zostały uruchomione w 2020 roku, jednak do tej pory wykupując dowolny lek, po kolejne, wypisane w ramach tej samej e-recepty, należało wracać do tej samej apteki. Teraz wszystkie apteki, które zgłosiły chęć uruchomienia tej formy realizacji recept i zostały podłączone do systemu, mogą już realizować e-recepty współdzielone.

Po włączeniu tej funkcji farmaceuta widzi w systemie każdą e-receptę, której realizacja została rozpoczęta w innej aptece, o ile ta też uruchomiła tę usługę. Jak informuje resort zdrowia, już ponad 10 tysięcy aptek i punktów aptecznych wdrożyło nowe rozwiązanie. Dzięki temu pacjent może kontynuować realizację e-recepty w innej aptece.

Już ponad 10 tysięcy aptek realizuje e-receptę



💊📲 Wprowadziliśmy nowe zasady realizacji e-recept.

Teraz pacjenci mogą wykupić kolejne opakowania leku w innej aptece niż ta, w której rozpoczęli realizację recepty. ✅



🏥 Nowe rozwiązanie jest już dostępne w ponad 10… pic.twitter.com/LQ2QBgoOv0 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 3, 2026 Rozwiń

Usługa działa od 1 lipca 2026 r. To wtedy weszły w życie przepisy umożliwiające realizację jednej e-recepty w różnych aptekach. Wcześniej planowano uruchomienie funkcjonalności 18 czerwca, ale po wniosku Naczelnej Izby Aptekarskiej Ministerstwo Zdrowia przesunęło termin, aby apteki miały więcej czasu na przygotowanie.

Na czym polegają recepty współdzielone?

Dotychczas obowiązywała zasada, że jeśli pacjent wykupił pierwsze opakowanie leku w jednej aptece, kolejne musiał odebrać w tej samej placówce. Od 1 lipca 2026 r. może:

kupić pierwsze opakowanie w jednej aptece,

kolejne opakowania wykupić w innej aptece, o ile obie placówki obsługują nową funkcjonalność (trzeba jednak pamiętać o tym, że ważność e-recepty nie ulega przedłużeniu).

Przystąpienie do systemu jest dobrowolne. Kierownik apteki musi zgłosić placówkę do Centrum e-Zdrowia, dlatego wciąż nie wszystkie apteki w Polsce obsługują recepty współdzielone, choć ich liczba zmniejsza się. Ministerstwo Zdrowia udostępniło mapę i listę takich aptek, aby pacjenci mogli sprawdzić, gdzie skorzystają z usługi.

Ważne Nowa funkcjonalność nie oznacza, że każdy lek będzie dostępny w każdej aptece - umożliwia jedynie kontynuację realizacji recepty w innej placówce, jeśli lek jest tam dostępny.

Sama e-recepta nie zmienia swojej ważności: nadal obowiązują standardowe terminy realizacji (najczęściej 30 dni, a w określonych przypadkach dłużej, np. do 365 dni). Pacjent nadal może realizować receptę, pokazując kod z SMS-a, wydruk informacyjny, kod w aplikacji mojeIKP lub mObywatel.

Najważniejsze korzyści dla pacjentów to: