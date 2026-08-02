Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne

Samo korzystanie z działki nie przesądza o własności

Niektóre spory dotyczące własności gruntów mają źródło w wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat. Rodziny wyjeżdżały, pozostawiały gospodarstwa albo nie przeprowadzały postępowań spadkowych. Nieruchomości przejmowali sąsiedzi lub krewni, którzy z czasem zaczynali traktować je jak własne.

Problem dotyczy również niewielkich fragmentów gruntu przylegających do zabudowanych posesji. Przez lata mogą służyć jako ogród, pastwisko, droga dojazdowa, miejsce składowania materiałów albo część podwórka. Użytkownicy ponoszą koszty utrzymania, stawiają ogrodzenie i płacą podatki, ale nie sprawdzają, kto formalnie jest właścicielem.

Ważne Samo wieloletnie korzystanie z nieruchomości nie wystarcza jednak do zasiedzenia. Konieczne jest posiadanie jej jak właściciel przez okres określony w Kodeksie cywilnym.

Zasiedzenie następuje z mocy prawa, ale potrzebne jest orzeczenie sądu

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Dochodzi do niego po spełnieniu ustawowych warunków, przede wszystkim po upływie odpowiednio długiego okresu posiadania samoistnego (art. 172 – 176 KC).

Nabycie własności następuje z mocy prawa w dniu, w którym upływa wymagany termin. Postanowienie sądu nie tworzy więc prawa własności, lecz potwierdza, że zostało ono nabyte wcześniej. Bez takiego dokumentu trudno jednak ujawnić nowego właściciela w księdze wieczystej, sprzedać nieruchomość lub skutecznie wykazać prawo do niej w innym postępowaniu.

Zasiedzenie może uporządkować stan prawny działki użytkowanej przez dziesięciolecia, przejętej bez zachowania formy aktu notarialnego albo nabytej od osoby, która w rzeczywistości nie była właścicielem.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zasiedzieć nieruchomość?

1. Posiadanie samoistne. Podstawowym warunkiem jest posiadanie nieruchomości jak właściciel. Posiadacz samoistny nie tylko faktycznie korzysta z gruntu, ale też zachowuje się wobec otoczenia tak, jakby przysługiwało mu prawo własności. O posiadaniu samoistnym mogą świadczyć między innymi:

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu,

uprawianie ziemi,

przeprowadzanie remontów i inwestycji,

pobieranie pożytków z nieruchomości,

samodzielne decydowanie o sposobie jej wykorzystania,

ponoszenie kosztów utrzymania i opłacanie podatku od nieruchomości.

Żadna z tych okoliczności rozpatrywana osobno nie przesądza jeszcze o zasiedzeniu. Sąd ocenia całokształt zachowania posiadacza. Nie jest natomiast posiadaczem samoistnym osoba, która korzysta z nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia albo za zgodą właściciela, uznając jednocześnie jego prawo. Taka osoba jest posiadaczem zależnym.

2. Upływ 20 albo 30 lat. Długość okresu potrzebnego do zasiedzenia zależy od tego, czy posiadacz objął nieruchomość w dobrej, czy w złej wierze:

20 lat – gdy objął nieruchomość w posiadanie w dobrej wierze;

30 lat – gdy działał w złej wierze.

Dobra wiara występuje wtedy, gdy posiadacz pozostaje w usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności. Może to dotyczyć na przykład osoby, która była przekonana, że prawidłowo nabyła działkę, choć później okazało się, że sprzedający nie był jej właścicielem.

O złej wierze mówi się wtedy, gdy posiadacz wie albo powinien wiedzieć, że nieruchomość należy do innej osoby. Dobra lub zła wiara jest oceniana przede wszystkim na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Kodeks cywilny przewiduje odpowiednio 20- i 30-letni termin zasiedzenia.

3. Nieprzerwane posiadanie. Posiadanie musi trwać przez cały wymagany okres. Nie oznacza to jednak, że każda czasowa nieobecność na działce albo przejściowa przeszkoda powoduje rozpoczęcie liczenia terminu od początku. Kodeks cywilny ustanawia domniemanie ciągłości posiadania. Przemijająca niemożność korzystania z nieruchomości nie przerywa posiadania, a posiadanie przywrócone po bezprawnym naruszeniu może być uznane za nieprzerwane. Bieg zasiedzenia może natomiast zostać przerwany na skutek odpowiednich działań właściciela, w szczególności podjęcia przed sądem czynności zmierzających bezpośrednio do odzyskania nieruchomości.

Jak udowodnić posiadanie nieruchomości?

Osoba występująca o stwierdzenie zasiedzenia musi przedstawić dowody potwierdzające charakter i okres posiadania. Im starsza sprawa, tym większe znaczenie mają dokumenty oraz osoby, które pamiętają sposób korzystania z gruntu. Dowodami mogą być między innymi:

zeznania sąsiadów i członków rodziny,

decyzje podatkowe i potwierdzenia zapłaty podatku,

rachunki za remonty, materiały lub wykonane prace,

stare fotografie i mapy,

dokumenty urzędowe,

korespondencja dotycząca nieruchomości,

dokumentacja geodezyjna,

dowody prowadzenia na działce gospodarstwa lub działalności.

Przykład Płacenie podatku od nieruchomości może przemawiać za posiadaniem samoistnym, ale nie jest samodzielnym dowodem własności.

Czy dzieci mogą doliczyć okres posiadania rodziców lub dziadków?

Śmierć posiadacza nie musi przekreślać możliwości zasiedzenia. Następca może doliczyć do własnego okresu posiadania czas posiadania poprzednika (zgodnie z art. 176 KC). Przepisy te stosuje się również do spadkobierców.

Jeżeli dziadek posiadał działkę samoistnie przez 15 lat w dobrej wierze, a po jego śmierci posiadanie kontynuuje spadkobierca, wymagany okres może upłynąć po kolejnych pięciu latach. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy spadkobierców jest kilku, a nieruchomością włada tylko jeden z nich.

Trzeba też odróżnić dwie sytuacje. Jeżeli wymagany termin zasiedzenia upłynął jeszcze za życia posiadacza, nabył on własność z mocy prawa. Nieruchomość może więc wejść do spadku, mimo że nie wydano wcześniej postanowienia o zasiedzeniu. Spadkobiercy będą jednak musieli wykazać, że ich poprzednik rzeczywiście spełnił wszystkie warunki.

Ważne Jeżeli termin nie upłynął przed śmiercią posiadacza, spadkobiercy mogą kontynuować posiadanie i – po spełnieniu warunków – doliczyć okres posiadania spadkodawcy.

Czy można zasiedzieć rzecz ruchomą?

Zasiedzenie nie dotyczy wyłącznie nieruchomości. Możliwe jest również nabycie w ten sposób własności rzeczy ruchomej, na przykład maszyny, urządzenia albo pojazdu.

W przypadku rzeczy ruchomych wymagany okres wynosi trzy lata. Posiadacz musi jednak przez cały ten czas pozostawać posiadaczem samoistnym w dobrej wierze. Osoba, która wie, że rzecz pochodzi z kradzieży albo należy do kogoś innego, nie może nabyć jej własności przez zasiedzenie. Szczególne wyłączenie dotyczy rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. W przypadku niektórych praw, między innymi służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, również możliwe jest zasiedzenie, jednak obowiązują tu odrębne warunki.

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia?

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Należy w nim dokładnie wskazać nieruchomość, osobę, która miała ją nabyć przez zasiedzenie, oraz datę, w której – zdaniem wnioskodawcy – upłynął wymagany termin. Trzeba także wskazać właściciela nieruchomości i pozostałe osoby zainteresowane wynikiem postępowania, w tym spadkobierców właściciela, jeżeli są znani.

Do wniosku, zależnie od okoliczności sprawy, dołącza się między innymi:

odpis lub wydruk treści księgi wieczystej,

wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

mapę określającą granice nieruchomości,

dokumenty potwierdzające posiadanie,

listę świadków wraz z adresami,

potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosi 2000 zł. W toku sprawy mogą powstać również dodatkowe wydatki, na przykład koszty opinii biegłego geodety lub ogłoszeń.

Jeżeli nie uda się ustalić wszystkich zainteresowanych, sąd może zarządzić publiczne ogłoszenie. Postępowanie wydłuża się również wtedy, gdy uczestnicy kwestionują charakter posiadania, jego ciągłość, granice działki albo moment rozpoczęcia biegu zasiedzenia. Po uprawomocnieniu się postanowienia stanowi ono podstawę do złożenia wniosku o wpis właściciela w księdze wieczystej.

Czy poprzedni właściciel otrzyma odszkodowanie?

Z chwilą upływu terminu zasiedzenia dotychczasowy właściciel traci własność, a posiadacz samoistny nabywa ją z mocy prawa. Sam fakt utraty nieruchomości przez zasiedzenie nie daje poprzedniemu właścicielowi prawa do odszkodowania lub ceny nieruchomości.

Nie oznacza to, że pomiędzy stronami nigdy nie mogą powstać inne roszczenia. W zależności od okoliczności spór może dotyczyć między innymi rozliczenia nakładów, pobranych pożytków lub wynagrodzenia za korzystanie z gruntu przed upływem terminu zasiedzenia.

Brak reakcji na wieloletnie korzystanie z nieruchomości przez inną osobę może więc doprowadzić do definitywnej utraty prawa własności. Z kolei posiadacz, który nie uzyska sądowego potwierdzenia zasiedzenia, naraża siebie i swoich spadkobierców na długotrwały spór dowodowy oraz problemy z ujawnieniem rzeczywistego stanu prawnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 172–176 i art. 336–345 (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 795),

ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 468),

ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1228 ze zm).