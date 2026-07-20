Forsal logo

Rachunki za prąd mogą być dużo niższe. Nie wszyscy wiedzą o tym prostym sposobie na tańszą energię

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 19:51
Rachunki za prąd mogą niższe nawet o kilkaset złotych
Rachunki za prąd mogą niższe nawet o kilkaset złotych/ShutterStock
Wysokie ceny energii sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych szuka sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Jest takie rozwiązanie, które pozwala sporo zaoszczędzić.

Coraz więcej odbiorców rezygnuje z tradycyjnej taryfy

Jak podaje money.pl, powołując się na dane Tauron Polska Energia, od początku 2026 roku ponad 40 tys. gospodarstw domowych zdecydowało się przejść na wielostrefowe grupy taryfowe. To dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rosnące zainteresowanie nie jest przypadkowe. Wiele rodzin szuka dziś sposobów na ograniczenie kosztów utrzymania, a energia elektryczna jest jedną z pozycji w domowym budżecie, na którą można realnie wpłynąć.

W taryfach wielostrefowych cena energii nie jest jednakowa przez całą dobę. W godzinach mniejszego zapotrzebowania prąd kosztuje mniej, natomiast w czasie największego obciążenia sieci stawki są wyższe. Osoby, które mogą przełożyć korzystanie z energochłonnych urządzeń na tańsze godziny, mają szansę wyraźnie obniżyć swoje rachunki.

Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę

Dynamiczne taryfy idą o krok dalej

Jeszcze większą elastyczność oferują taryfy dynamiczne, które stopniowo zdobywają popularność również w Polsce. Jak wyjaśnia komputerswiat.pl, w takim modelu cena energii nie jest ustalana na stałe. Może zmieniać się nawet co godzinę, odzwierciedlając aktualną sytuację na rynku energii.

Na wysokość stawek wpływa między innymi produkcja energii ze źródeł odnawialnych. W okresach intensywnej pracy farm wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznych ceny mogą znacząco spadać. Zdarzają się również sytuacje, gdy koszt energii jest wyjątkowo niski, a nawet zbliża się do zera.

Największe korzyści osiągają odbiorcy, którzy potrafią planować zużycie energii. Uruchamianie pralki, zmywarki, suszarki czy ładowanie samochodu elektrycznego w godzinach najniższych cen może przełożyć się na zauważalne oszczędności.

Bez inteligentnego licznika taka taryfa nie zadziała

Korzystanie z taryf dynamicznych wymaga odpowiedniej infrastruktury. Niezbędny jest licznik zdalnego odczytu, który zapisuje zużycie energii w poszczególnych godzinach doby.

Jeszcze kilka lat temu takie urządzenia były stosowane stosunkowo rzadko, jednak obecnie stają się standardem w polskich domach. Ich upowszechnienie jest jednym z elementów modernizacji krajowego rynku energii i ma umożliwić bardziej precyzyjne rozliczanie zużycia oraz lepsze dostosowanie poboru energii do aktualnych warunków w systemie elektroenergetycznym.

Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet

Rachunki mogą być niższe nawet o jedną piątą

Jak wynika z wyliczeń spółki Tauron Sprzedaż, odpowiednio dobrana taryfa oraz niewielka zmiana codziennych przyzwyczajeń mogą obniżyć roczne rachunki za energię nawet o 20 proc.

W gospodarstwach domowych zużywających do 2 MWh energii rocznie oznacza to oszczędności sięgające około 500 zł. Dla wielu rodzin jest to kwota, która może zachęcić do zmiany sposobu rozliczania energii.

Choć część odbiorców nadal podchodzi z ostrożnością do taryf, w których ceny zmieniają się w ciągu dnia, coraz więcej osób traktuje je jako skuteczny sposób na ograniczenie domowych wydatków. Eksperci zwracają uwagę, że wraz z rozwojem inteligentnych liczników oraz transformacją rynku energetycznego elastyczne modele rozliczeń będą zyskiwać na znaczeniu, a dostosowywanie zużycia energii do aktualnych cen stanie się dla wielu gospodarstw codziennością.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę »
Tematy: prądrachunki za prądtaryfy
Powiązane
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Wybuchła burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Ten nowy pellet to już absolutny hit. Tylko 300 złotych za tonę. Polacy rzucili się do kupowania. Przyciąga ich nie tylko cena
Taki pellet to już absolutny hit. Tylko 300 złotych za tonę. Polacy rzucili się do kupowania. Przyciąga ich nie tylko cena
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Nie przegap
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Ebury rynek waluty wycena inflacja wakacje
Komentarz eksperta: Waluty mają wakacje. Rynki ignorują eskalację w Iranie, a złoty jak reszta walut jest stabilny na tym samym poziomie ceny
Sposób na domowe finanse, gdy czujemy nasz drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie w innym banku może przynieść ulgę, na lepszych warunkach.
Sposób na drogi kredyt hipoteczny. Refinansowanie hipoteki bije rekordy
Ojciec leży na macie obok siedzącego dziecka
Test DNA nie wystarczy? W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko będące owocem zdrady małżeńskiej
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
6 świadczeń, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna w 2026 roku
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Jest decyzja w sprawie emerytur stażowych. Już wiadomo, kiedy Sejm wróci do projektu ustawy
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Polecamy
podatek oki premier donald tusk
Donald Tusk nie mógł się powstrzymać. Pochwalił się „Rokiem Przyspieszenia”
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy stosują przemyślną metodę na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Rząd chce płacić firmom za oszczędzanie prądu. Jest jeden warunek
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Ceny gazu są najwyższe od wielu miesięcy. Jeden powód
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
Kraj
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Do Polski zmierza potężna broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Syreny alarmowe zawyją w całej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ćwiczeniami ALARM-26
Lekarz idzie korytarzem nowoczesnego szpitala. Zdjęcie poglądowe przedstawia personel medyczny na oddziale ratunkowym, nawiązując do tematyki organizacji pracy SOR i bezpieczeństwa pacjentów.
NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowy obowiązek od 1 listopada 2026 r.
sor szpitalny oddział ratunkowy szpital pomoc
Brak lekarzy, nieprzerwana praca przez ponad 144 godziny – systemowe problemy ratownictwa medycznego
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Litwa alarmuje ws. Rosji. Padło ostrzeżenie dotyczące Polski
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
Polskie niebo pod specjalną ochroną. Wojsko szuka pogromcy Shahedów
telefon komórkowy
Patostreaming zakazany – niewłaściwe zachowania nie będą mogły być bezkarnie transmitowane w sieci
Świat
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Ten kraj chce mieć broń atomową. USA szykują epokową zmianę
Myśliwce F-35
Kolejne państwa stawiają na pociski JSM dla F-35. Polska nadal się waha
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii
Amerykanie złapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Amerykanie łapią się za kieszenie. Ceny paliw przekroczyły "próg bólu"
Projekt czołgu
Kolejne francusko-niemieckie fiasko. Po myśliwcu przyszłości sypie się projekt nowego czołgu
Wyrzutnia Patriot
Wyrzutnie Patriot dostaną nowy pocisk. Będzie tańszy o połowę
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
CENTCOM Ends Weekend Wave of Strikes Against Iran
USA atakują Iran dziewiąty dzień z rzędu. Co dalej z żeglugą przez cieśninę Ormuz?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj