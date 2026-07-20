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Ulga dla korzystających z naczep i przyczep oraz zmiany dotyczące osób zajmujących się przewozem drogowym

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 09:57
przyczepa kempingowa
naczepa przyczepa/Shutterstock
Zostały przez prezydenta podpisane zmiany przepisów mające na celu likwidację nadmiernego obciążenia administracyjnego i finansowego właścicieli, posiadaczy i użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony korzystających z przyczep bądź naczep. Modyfikacje dotyczą również osób związanych z przewozem drogowym.

Opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych dla naczep i przyczep

Nowelizacja zmienia zasady uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Zobowiązani byliby do tego korzystający z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Według wcześniej obowiązujących przepisów dopuszczalna masa przyczepy i naczepy była wliczana do wagi pojazdu. Tym samym, jeśli pojazd poniżej 3,5 tony ciągnął przyczepę lub naczepę i zestaw ważył powyżej tej wartości, musiał uiścić opłatę. Środki pozostające na koncie użytkownika, powiązane z pojazdami, które przestały podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty elektronicznej, zostaną zwrócone na wniosek, który należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

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Szkolenie osób chcących wykonywać przewóz drogowy lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, może być prowadzone przez szkołę ponadpodstawową albo placówkę lub centrum prowadzące kształcenie w zawodzie kierowcy w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D i D+E. Doprecyzowano również terminologię dotyczącą praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Uzupełniono przepisy w związku z wdrożeniem możliwości prowadzenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej i szkolenia zawodowych kierowców przez branżowe centra umiejętności.

Zaproponowano również zmiany związane z wprowadzeniem nowego zawodu technika mobilności drogowej osób i przygotowaniem słuchaczy szkoły policealnej do uzyskania tego zawodu wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Zawodowi kierowcy

Dalsze zmiany dotyczą osób prowadzących szkolenia, W przypadku wydania przez wojewodę decyzji o ich zakazie będzie możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji dla zawodowego kierowcy.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 29.05.2026 r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw UD 2552

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: przyczepanaczepaprzewóz drogowyopłata elektroniczna
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