Opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych dla naczep i przyczep

Nowelizacja zmienia zasady uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Zobowiązani byliby do tego korzystający z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Według wcześniej obowiązujących przepisów dopuszczalna masa przyczepy i naczepy była wliczana do wagi pojazdu. Tym samym, jeśli pojazd poniżej 3,5 tony ciągnął przyczepę lub naczepę i zestaw ważył powyżej tej wartości, musiał uiścić opłatę. Środki pozostające na koncie użytkownika, powiązane z pojazdami, które przestały podlegać obowiązkowi uiszczania opłaty elektronicznej, zostaną zwrócone na wniosek, który należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Osoby zamierzający związać swoją przyszłość zawodową z przewozem drogowym

Szkolenie osób chcących wykonywać przewóz drogowy lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, może być prowadzone przez szkołę ponadpodstawową albo placówkę lub centrum prowadzące kształcenie w zawodzie kierowcy w zakresie bloku programowego określonego do kategorii prawa jazdy D1, D1+E, D i D+E. Doprecyzowano również terminologię dotyczącą praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Uzupełniono przepisy w związku z wdrożeniem możliwości prowadzenia odpowiedniej kwalifikacji wstępnej i szkolenia zawodowych kierowców przez branżowe centra umiejętności.

Zaproponowano również zmiany związane z wprowadzeniem nowego zawodu technika mobilności drogowej osób i przygotowaniem słuchaczy szkoły policealnej do uzyskania tego zawodu wraz z certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Zawodowi kierowcy

Dalsze zmiany dotyczą osób prowadzących szkolenia, W przypadku wydania przez wojewodę decyzji o ich zakazie będzie możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji dla zawodowego kierowcy.