Forsal logo

Ustawa frankowa wchodzi w życie. Ważne zmiany dla tysięcy kredytobiorców

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
44 minut temu
kredyt, pieniądze,
Ustawa frankowa wchodzi w życie. Ważne zmiany dla tysięcy kredytobiorców/Shutterstock
Nowe przepisy dotyczące spraw frankowych właśnie zaczęły obowiązywać. Ustawa ma przyspieszyć postępowania sądowe, odciążyć wymiar sprawiedliwości i ułatwić dochodzenie roszczeń przez kredytobiorców. Jedną z najważniejszych zmian jest automatyczne zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu po wniesieniu pozwu.

Ustawa frankowa już obowiązuje

Ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych wchodzi w życie. Nowe przepisy usprawnią prowadzenie postępowań, skrócą czas oczekiwania na wyroki oraz odciążą sądy, co pozwoli sprawniej rozpoznawać również inne sprawy w sądach.

To ważny krok dla usprawnienia pracy sądów i skutecznej ochrony konsumentów - powiedziała dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumenta.

Najważniejsze zmiany dla frankowiczów

Automatyczne zawieszenie spłaty rat po wniesieniu pozwu. Najistotniejszą zmianą dla kredytobiorców jest wprowadzenie automatycznego wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu z chwilą doręczenia pozwu bankowi, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Rozwiązanie będzie działać z mocy prawa i nie będzie wymagało odrębnej decyzji sądu.

Uproszczenie i przyspieszenie procedur sądowych. Nowe przepisy rozszerzają możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, przeprowadzania zdalnych przesłuchań świadków oraz składania zeznań przez strony na piśmie. W przypadku cofnięcia pozwu lub apelacji, postępowanie będą mogli umarzać referendarze sądowi.

Rozliczenie roszczeń w jednym postępowaniu. Ustawa wydłuża termin na wniesienie przez bank powództwa wzajemnego do zakończenia postępowania przed sądem I instancji. Dzięki temu roszczenia kredytobiorcy i banku będą mogły zostać rozpoznane w ramach jednego procesu i rozstrzygnięte w jednym orzeczeniu. Ograniczy to konieczność prowadzenia dwóch odrębnych postępowań sądowych, jednego z powództwa kredytobiorcy i drugiego dotyczącego roszczeń banku.

Nowe zasady dotyczące skarg kasacyjnych. Ustawa przewiduje, że w sprawach frankowych Sąd Najwyższy będzie mógł zmienić postanowienie o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej banku i odmówić jej przyjęcia do rozpoznania, jeżeli w sprawie nie występuje już istotne zagadnienie prawne lub nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawa.

Korzyści dla kredytobiorców i sądów

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości za I kwartał 2026 r. sprawy frankowe stanowią obecnie około 25 proc. wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70 proc. spraw oczekujących w sądach apelacyjnych.

Przyjęte rozwiązania przyniosą korzyści zarówno frankowiczom, jak i wszystkim uczestnikom postępowań sądowych. Kredytobiorcy zyskają szybsze rozstrzygnięcia, natychmiastowe wstrzymanie spłaty rat po wniesieniu pozwu oraz krótszy okres naliczania odsetek. Jednocześnie odciążenie sądów przyspieszy rozpoznawanie innych spraw.

Kiedy przepisy weszły w życie?

Ustawa z 29 maja 2026 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego zaczęła obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
oprac. Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUstawa frankowa wchodzi w życie. Ważne zmiany dla tysięcy kredytobiorców »
Tematy: kredytkredyt hipotecznytwoje pieniądzeustawa frankowa
Powiązane
prawo wodne, odszkodowanie, stan wody, grunty
Wybudowałeś ogrodzenie lub wybetonowałeś podjazd i zalałeś działkę sąsiada? Zmiana stanu wody skutkuje odszkodowaniem
waloryzacja, 800 plus, świadczenie, 1000 plus, rząd
Waloryzacja świadczenia wychowawczego 800 plus ze względu na wzrost inflacji i spadek siły nabywczej. Nie 800 zł a 1000 zł miesięcznie już od 2027 roku?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Nie przegap
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Co się zmieni w żłobkach?
W żłobkach zmiany dla rodziców i opiekunów. Sejm przyjął ważną ustawę
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Kto jest zwolniony z opłat za śmieci w 2026? To nie tylko emeryci
Nie tylko emeryci nie muszą płacić za śmieci w 2026. Kto jest zwolniony z opłat, a komu przysługuje zniżka?
100 km nowej drogi do 2028 roku. Minister ogłosił postęp prac nad S10
Kierowcy czekali na tę decyzję. Rusza kolejny etap budowy S10 w woj. zachodniopomorskim
Polecamy
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
prezydent, Karol Nawrocki
Kiedy bon senioralny wejdzie w życie? Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Kraj
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Świat
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Bateria Patriot w akcji
NATO naciska na Grecję. Chodzi o setki pocisków do Patriotów Ukrainy
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Ujawnili porażające liczby
Bolesny cios w Rosję. Putin zwrócił się o pilną pomoc do jednego kraju
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Po wysłaniu na front nie przeżywają 30 minut. Dramatyczny bilans strat Rosji
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
Trump oskarżył Chiny. Chodzi o bezpieczeństwo amerykańskich wyborów
F-35B podczas tankowania
Pentagon pierwszy raz utajnił raport o F-35. "To wadliwy program, trzeba wstrzymać zakupy"
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Ukraińcy stworzyli potwora. Spełnia się czarny sen Rosjan
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj