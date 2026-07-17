Ustawa frankowa już obowiązuje

Ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych wchodzi w życie. Nowe przepisy usprawnią prowadzenie postępowań, skrócą czas oczekiwania na wyroki oraz odciążą sądy, co pozwoli sprawniej rozpoznawać również inne sprawy w sądach.

To ważny krok dla usprawnienia pracy sądów i skutecznej ochrony konsumentów - powiedziała dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości ds. Ochrony Praw Konsumenta.

Najważniejsze zmiany dla frankowiczów

Automatyczne zawieszenie spłaty rat po wniesieniu pozwu. Najistotniejszą zmianą dla kredytobiorców jest wprowadzenie automatycznego wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu z chwilą doręczenia pozwu bankowi, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Rozwiązanie będzie działać z mocy prawa i nie będzie wymagało odrębnej decyzji sądu.

Uproszczenie i przyspieszenie procedur sądowych. Nowe przepisy rozszerzają możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, przeprowadzania zdalnych przesłuchań świadków oraz składania zeznań przez strony na piśmie. W przypadku cofnięcia pozwu lub apelacji, postępowanie będą mogli umarzać referendarze sądowi.

Rozliczenie roszczeń w jednym postępowaniu. Ustawa wydłuża termin na wniesienie przez bank powództwa wzajemnego do zakończenia postępowania przed sądem I instancji. Dzięki temu roszczenia kredytobiorcy i banku będą mogły zostać rozpoznane w ramach jednego procesu i rozstrzygnięte w jednym orzeczeniu. Ograniczy to konieczność prowadzenia dwóch odrębnych postępowań sądowych, jednego z powództwa kredytobiorcy i drugiego dotyczącego roszczeń banku.

Nowe zasady dotyczące skarg kasacyjnych. Ustawa przewiduje, że w sprawach frankowych Sąd Najwyższy będzie mógł zmienić postanowienie o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej banku i odmówić jej przyjęcia do rozpoznania, jeżeli w sprawie nie występuje już istotne zagadnienie prawne lub nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawa.

Korzyści dla kredytobiorców i sądów

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości za I kwartał 2026 r. sprawy frankowe stanowią obecnie około 25 proc. wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70 proc. spraw oczekujących w sądach apelacyjnych.

Przyjęte rozwiązania przyniosą korzyści zarówno frankowiczom, jak i wszystkim uczestnikom postępowań sądowych. Kredytobiorcy zyskają szybsze rozstrzygnięcia, natychmiastowe wstrzymanie spłaty rat po wniesieniu pozwu oraz krótszy okres naliczania odsetek. Jednocześnie odciążenie sądów przyspieszy rozpoznawanie innych spraw.

Kiedy przepisy weszły w życie?

Ustawa z 29 maja 2026 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego zaczęła obowiązywać po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.