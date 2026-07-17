Waloryzacja świadczenia 800 plus ze względu na wzrost inflacji i spadek siły nabywczej

Świadczenie 500 plus zostało wprowadzone w 2016 roku, tuż po wyborach w 2015 roku, przez Prawo i Sprawiedliwość, a następnie – w 2024 roku, na skutek obietnicy wyborczej z 2023 roku – podniesione do 800 zł miesięcznie przez Koalicję Obywatelską.

Choć w obecnej sytuacji trudno wyobrazić sobie tak potężne wydatki dla budżetu państwa, a partie nie mogą sobie pozwolić na rozdawnictwo – padły konkretne propozycje. Do szczegółów dotyczących waloryzacji dotarli dziennikarze money.pl Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.

Jak podał serwis, w nieoficjalnym dokumencie programowym partii – „Myśląc Polska” – pojawił się postulat corocznej waloryzacji świadczenia 800 plus, ze względu na na wzrost inflacji i spadek siły nabywczej pieniądza. Temat dyskutowany był październiku zeszłego roku podczas dwudniowego kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze dotarli również do informacji, iż PiS rozważa wprowadzenie progresji wysokości świadczenia w zależności od liczby dzieci, czyli większego wsparcia dla rodzin wielodzietnych.

Zbliżony pomysł przedstawił niedawno Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Świadczenie miałoby zostać zróżnicowane – 800 zł na pierwsze dziecko oraz wyższe kwoty na każde kolejne. – To może być zachętą dla rodzin do posiadania większej liczby dzieci – zasugerował polityk.

Jak zaznaczył, jest to jego osobisty pomysł, a nie element oficjalnego programu PiS. Rozwijaniu programów socjalnych, w tym również programu 800 plus, stanowczo sprzeciwiają się ekonomiści.

1000 plus brzmi dobrze. Ale nie dla ekonomistów

W opinii wielu z nich świadczenie to powinno zostać ograniczone do tych rodzin, które rzeczywiście potrzebują wsparcia finansowego. Eksperci z Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz z Warsaw Enterprise Institute stawiają sprawę na ostrzu noża: jedyną skuteczną drogą do uzdrowienia finansów publicznych w Polsce jest redukcja wydatków konsumpcyjnych, takich jak program 800 plus:

– Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: Polska musi wyprowadzić finanse publiczne na prostą – czytamy w sporządzonym przez nich raporcie1.

Eksperci zwracają uwagę, że Polska po raz trzeci w historii została objęta procedurą nadmiernego deficytu. – To sygnał ostrzegawczy ze strony Unii Europejskiej, wskazujący, że obecna polityka budżetowa jest na dłuższą metę nie do utrzymania – zaznaczają.

Budżet cierpi z powodu nadmiernie rozbudowany system świadczeń społecznych:

– Problem, przed którym stoi Polska, nie wynika jedynie z czynników zewnętrznych, takich jak konieczność modernizacji armii. Dane z najnowszego raportu PKO BP pokazują, że choć zbrojenia są istotnym kosztem, to za wzrost wydatków w latach 2022–2025 odpowiadają one jedynie w 25 proc. Głównym motorem pęcznienia budżetu są transfery pieniężne, generujące aż 40 proc. tego wzrostu - czytamy w raporcie.

Zarówno w sprawie waloryzacji oraz ograniczeń w świadczeniu, wypowiedziała się ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w audycji „Gość Radia ZET”.

Dziemianowicz-Bąk o waloryzacji 800 plus: „Na pewno chcemy otwierać ten temat? Nie, nie chcemy”

Jednym z tematów rozmowy była kwestia waloryzacji świadczenia 800 plus. Prowadzący program Marcin Zaborski przypomniał, że również Lewica postulowała w swoim programie coroczną waloryzację 800 plus. Szefowa resortu nie pozostawiła jednak żadnych wątpliwości:

– 500 plus zostało podniesione do poziomu 800 plus i nie planujemy w tej chwili żadnych nowych zmian – powiedziała w audycji. – Jak otworzymy temat, to wyciągnie pan programy innych koalicjantów i tam będzie „wprowadzenie progu dochodowego”, „likwidacja 800 plus”. Na pewno chcemy to otwierać? Nie, nie chcemy – kontynuowała Dziemianowicz-Bąk. – 800 plus, tak jak funkcjonuje w tej chwili, jest wartością, której warto nie naruszać – dodała.

Ministra odniosła się również do innych medialnych zapowiedzi, takich jak wprowadzenie progów dochodowych czy całkowita likwidacja świadczenia:

– Zmian w systemie 800 plus nie będzie. Nie będzie progów, nie będzie likwidacji – podsumowała szefowa resortu rodziny.

Czy 800 plus powinno zostać ponownie podniesione? Zachęcamy do wyrażenia swojego zdania na temat potencjalnej waloryzacji świadczenia.

Sondaż dla Forsal.pl: Czy świadczenie 800 plus powinno zostać podniesione?

Źródła:

1[RAPORT] BUDŻETOWY S.O.S. : Jak wyprowadzić finanse publiczne na prostą w ciągu 3 lat. Diagnoza, narzędzia, plan działania

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