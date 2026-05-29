Jak należy traktować rolki?

Rolki czy wrotki są urządzeniami wspomagającymi ruch przeznaczonymi do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Do takich osób stosuje się przepisy dotyczące ruchu pieszych. Niemniej jednak z pewnymi ograniczeniami-od 03 czerwca 2026 roku dzieci do lat 16 poruszające się na rolkach a także rowerze czy hulajnodze muszą nosić kask ochronny. Do korzystania z urządzeń wspomagających ruch nie są potrzebne żadne uprawnienia ani też nie ma limitu wiekowego.

Jak należy poruszać się na rolkach?

Jako, że rolkarz jest traktowany jako pieszy szybkość jego przemieszczania się powinna być zbliżona do prędkości piechura. Ponadto powinien zachować szczególną ostrożność w szczególności zbliżając się do przejścia dla pieszych oraz nie utrudniać poruszania się innym, a także panować nad urządzeniem którym się posługuje. Rolkarz przemieszczając się powinien uwzględnić warunki otoczenia np. ilość osób wokół, obecność dzieci. Jego obowiązkiem również zadbanie o bezpieczny dla wszystkich odstęp podczas wymijania czy omijania innych uczestników ruchu czy przeszkody. Osoba na rolkach powinna zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Rolkarz może się poruszać drogą dla rowerów niemniej jednak powinien pamiętać, że obowiązuje tam ruch prawostronny. W przemieszczaniu się nie należy też przeszkadzać rowerzystom.

Rolki a alkohol - możliwy mandat

Mimo, że osoba na rolkach jest traktowana jak pieszy nie może korzystać ze swojego sprzętu w stanie nietrzeźwości ( od 0,2 do 0,5 promila we krwi), w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego jak alkohol. Tym samym rolkarz może zostać poproszony o dmuchnięcie w alkomat albo poddany testom na obecność innych środków we krwi-wynik pozytywny spowoduje nałożenia kilkusetzłotowego mandatu za to wykroczenie. W przypadku stwarzania niebezpieczeństwa w ruchu swoim zachowanie osoba na rolkach po alkoholu może otrzymać wyższą karę finansową nałożoną przez sąd.

Czego rolkarz jeszcze nie może robić ?

Karana jest również zbyt ekspansywna jazda np. zajeżdżanie drogi, przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Na przejażdżkę można się wybrać z psem na smyczy a nie na ręku i jedynie z niewielkim plecakiem. Rolkarz nie może jeździć tyłem ani też czepiać się pojazdów ( w tym rowerów również elektrycznych, hulajnóg elektrycznych ) ani poruszać się przy przekraczaniu jezdni oraz torowiska poza pasami lub przejazdem dla rowerów.

Osoba na rolkach nie może podróżować komunikacją publiczną ( autobusami, tramwajami, metrem ) co wynika z regulaminów dotyczących przewozów. Nie ma znaczenia czy faktycznie korzysta z tego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem tj. jeździ. Przyjęto że rolkarz stwarza zagrożenie dla innych korzystający z pojazdów zbiorowego transportu a dodatkowo sam jest bardziej narażony na uraz niż pozostali podróżni.