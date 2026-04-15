Małe drony są widywane w parkach czy na podmiejskich łąkach. Latanie nimi można przyrównać do jazdy zdalnie sterowanymi samochodami tylko że w powietrzu. Większe drony, których konstrukcja pozwala na umieszczenie kamery stosowane są przez służby. Policja za ich pomocą patroluje drogi, straż miejska w przypadku umieszczenia dodatkowych czujników korzysta do badania składu dymu wydobywającego się z kominów. Z dronów kręcone są filmy, robione zdjęcia czy można wykonać przeglądu dachu bez wchodzenia na budynek.

Reklama

Drony podlegają przepisom lotniczym. Nie ma znaczenie czy loty mają charakter rekreacyjny czy komercyjny. Dronem kieruje pilot drona-człowiek (osoba fizyczna). Operatorem (właścicielem) drona może być każdy podmiot-zarówno pilot jak i przedsiębiorca w tym osoba prawna np. spółka z o.o.

Ubezpieczenie drona OC i AC

Od końca zeszłego roku operatorzy dronów o masie powyżej 250 gramów-czyli wszystkich tych na których jest możliwy montaż kamery muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. (OC) Jeśli pilot nie jest operatorem drona powinien również posiadać takie ubezpieczenie. Jako, że bardziej skomplikowane drony są kosztownymi urządzeniami istnieje możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej szkody w samym sprzęcie (auto casco AC)

Szkolenie pilota drona

W przypadku większych maszyn pilot powinien odbyć szkolenie. Jego zakres jest uzależniony od wielkości drona oraz jego planowanego wykorzystania. Częściowo odbywa się on line (wykłady i testy,) a pewnym zakresie ma charakter praktyczny. Po jego zakończeniu pilot otrzymuje licencje umożlwiającą kierowanie dronami.

Alkohol a dron. Kiedy nie wolno latać dronem?

Dron jest traktowany jako pojazd mechaniczny unoszący się w powietrzu. W związku z tym mimo, że fizycznie pilot drona nie siedzi za kółkiem czy sterami tylko znajduje się na ziemi taktowany jest jako prowadzący taki pojazd. Tym samym za latanie dronem po alkoholu może stracić nie tylko licencje pilota ale i prawo jazdy czy patent sternika. Stan po alkoholu to zarówno stan po jego użyciu - do 0,5 promila we krwi stanowiący wykroczenie jak i stan nietrzeźwości-powyżej tej wartości - będący przestępstwem. Należy pamiętać również, że w przypadku osób prowadzących po alkoholu ubezpieczyciel pojazdu pokrywa szkodę wynikłą z działania sprawcy, ale następnie występuje o zwrot poniesionych kosztów. Tym samym latanie dronem nawet po jednym piwie może skończyć się przykrymi konsekwencjami dla pilota.