Forsal logo

Nowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:51
Nowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski
Nowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski/East News
W 2025 roku łączne wydatki obronne państw członkowskich NATO wyniosły przeszło 1,4 biliona dolarów. To najlepszy wynik w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na czele stawki znalazł się Polska, która przeznacza na armię rekordowe 4,3 proc. PKB. Jak wypadają inne państwa NATO w tym zestawieniu?

Wojna w Ukrainie bezpowrotnie zmieniła priorytety budżetowe europejskich stolic. Kraje NATO masowo ruszają na zakupy, co doskonale odzwierciedlają najnowsze szacunki. Wydatki na obronność rosną w lawinowym tempie, a państwa wschodniej i północnej flanki przeznaczają na ten cel historycznie wysokie kwoty w relacji do wielkości swoich gospodarek.

Polska liderem wydatków na armię. Kto wydaje najwięcej na obronność w NATO?

Z najnowszego zestawienia 14 państw o najwyższych nakładach na cele militarne wynika jasno, że to kraje bezpośrednio sąsiadujące ze strefą konfliktu ponoszą obecnie największy ciężar finansowy. Polska zajęła pierwsze miejsce w całym NATO, przeznaczając na obronność rekordowe 4,3 proc. PKB.

Tuż za naszym krajem plasują się państwa bałtyckie, czyli Litwa z wynikiem 4,0 proc. PKB oraz Łotwa, która na cele wojskowe przeznacza 3,7 proc. PKB. Tuż za podium znalazła się natomiast Estonia z wynikiem 3,4 proc. PKB.

Co ciekawe, dawny cel NATO, zakładający wydawanie minimum 2 proc. PKB do 2024 roku, został ostatecznie osiągnięty przez każdego członka NATO. Próg ten przekroczyła nawet Hiszpania, która w przeszłości była regularnie krytykowana za zbyt niskie nakłady na obronność.

Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski

Spadek USA w rankingu. Ile procent PKB Stany Zjednoczone wydają na wojsko?

Największym zaskoczeniem w procentowym zestawieniu może być pozycja globalnego mocarstwa. Stany Zjednoczone zajmują dopiero siódme miejsce z wynikiem 3,2 proc. PKB, plasując się za Danią oraz Norwegią. Warto zauważyć, że jeszcze na początku dekady Pentagon przeznaczał na obronność 3,6 proc. amerykańskiego PKB.

Należy jednak pamiętać o skali makroekonomicznej, ponieważ w ujęciu gotówkowym USA pozostają absolutnym hegemonem. Waszyngton wydał na armię astronomiczne 980 mld dol., co stanowiło aż 60 proc. łącznych wydatków wszystkich krajów NATO. Ponadto gospodarka USA jest większa niż gospodarki wszystkich pozostałych członków Sojuszu wziętych razem.

Podczas gdy Ameryka nieznacznie redukuje procentowy udział armii w PKB, Europa nadrabia wieloletnie zaległości. Średnie wydatki europejskich członków NATO oraz Kanady wzrosły z 1,7 proc. połączonego PKB w 2020 roku do 2,3 proc. W tym trendzie mieści się Wielka Brytania z wynikiem 2,3 proc. PKB, która planuje wzrost do 2,5 proc. w najbliższych latach i docelowo do 3 proc. w kolejnej kadencji parlamentu.

Nowe cele budżetowe NATO. Ile wyniosą wydatki na obronność do 2035 roku?

NATO nie poprzestaje na dotychczasowych reformach. Nowe wytyczne zobowiązują kraje członkowskie do podniesienia wydatków na obronność do poziomu 3,5 proc. PKB do 2035 roku. Dodatkowe 1,5 proc. ma być kierowane na ochronę infrastruktury krytycznej i gotowość cywilną. Obecnie tak wyśrubowane kryteria spełniają jedynie Polska, Litwa i Łotwa.

Równolegle rosną koszty funkcjonowania samej struktury NATO. Roczny budżet administracyjny i programowy Sojuszu ma wynieść nawet 5,3 mld euro. Środki finansują między innymi personel cywilny, dowództwa strategiczne, systemy wczesnego ostrzegania oraz infrastrukturę paliwową i lotniskową.

Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów

Koszty utrzymania struktur NATO. Kto wpłaca najwięcej do wspólnego budżetu?

Główny ciężar utrzymania kwater głównych i wspólnych operacji spoczywa obecnie na czterech państwach. USA i Niemcy pokrywają po 15 proc. tych kosztów, natomiast Wielka Brytania i Francja po 10 proc.

To efekt wynegocjowanej nowej formuły podziału obciążeń, która zmniejszyła wkład Amerykanów z wcześniejszych ponad 22 proc. w odpowiedzi na naciski Białego Domu, który domagał się sprawiedliwszego podziału kosztów. Najnowsze ustalenia zakładają stopniowe zwiększanie wspólnego finansowania w kolejnych latach.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy układ sił w NATO. Kto wydaje najwięcej na obronność w 2026 roku? Oto miejsce Polski »
Tematy: PolskawojskoNATOPKB
Powiązane
Samolot F-35 nad bazą w Łasku
Ukraińcy komentują polskie F-35. Wskazali, że Rosjanie wciąż mają jednego asa w talii
Polska trzyma teraz całe NATO w ryzach. Zachód przeciera oczy ze zdumienia
Polska trzyma teraz całe NATO w ryzach. Zachód przeciera oczy ze zdumienia
To miał być hit, a wyjdzie kit polskiej armii? Wykryto potężną wadę
To miał być hit, a wyjdzie kit polskiej armii? Wykryto potężną wadę
Zobacz
|
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
pas drogowy, własność, działki, nieruchomości, utrzymanie
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj