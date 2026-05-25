Forsal logo

Azja na granicy kryzysu? Ropa naftowa znika z magazynów. Alarmujące prognozy dla Europy

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:34
Azja na granicy kryzysu? Ropa naftowa znika z magazynów. Alarmujące prognozy dla Europy
Azja na granicy kryzysu? Ropa naftowa znika z magazynów. Alarmujące prognozy dla Europy/shutterstock
Jeszcze kilka miesięcy temu światowe rynki energii wydawały się względnie stabilne. Dziś coraz częściej wracają jednak pytania o bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Azja balansuje na granicy minimalnych rezerw operacyjnych - podał w poniedziałek portal CNBC. do Japonii dotarł pierwszy od blisko trzech miesięcy tankowiec z Zatoki Perskiej. Eksperci ostrzegają, że jeśli problemy z dostawami się pogłębią, skutki mogą odczuć także Europa.

Globalny szok energetyczny

W opinii cytowanego przez CNBC stratega rynkowego Jeffa Currie globalny szok energetyczny spowodowany wojną z Iranem, prawdopodobnie dotknie w dalszej perspektywie Europę i USA.

Dyrektor do spraw strategii w Carlyle - jednej z największych na świecie firm zarządzających inwestycjami uważa, że Azja jest już bliska tak zwanych „minimalnych poziomów operacyjnych”, czyli ilości granicznej w zbiornikach rafinerii i terminalach, która gwarantuje utrzymanie ciągłości pracy tych zakładów.

Europa i USA mogą być następne

Ekspert podkreślił, że Europa może zacząć odczuwać podobne napięcia w ciągu kilku tygodni, „ponieważ obecna ulga w przepływach ropy z USA może okazać się tymczasowa, a także wraz z rozpoczęciem letniego sezonu motoryzacyjnego”. „Spodziewajcie się, że lipiec będzie problemem dla USA” – ostrzegł Currie.

„Wszystkie zapasy, które są wycofywane z amerykańskich rezerw strategicznych są eksportowane do Europy więc Europejczycy myślą, że nie mają problemu, ponieważ otrzymują ropę importowaną z USA, ale tak dalej być nie może” - ostrzegł rozmówca CNBC.

Pierwszy od rozpoczęcia wojny tankowiec z Zatoki Perskiej dotarł do Japonii

Również w poniedziałek władze Japonii poinformowały, że do kraju dotarł pierwszy od 28 lutego, czyli rozpoczęcia wojny Izraela i USA przeciw Iranowi, tankowiec z ropą z Zatoki Perskiej. Agencja Kyodo cytuje źródła zbliżone do sprawy, według których jednostka dostarczyła 2 mln baryłek surowca, co stanowi ok. 80 proc. dziennego zapotrzebowania kraju.

Szef kancelarii japońskiego rządu, a zarazem rzecznik rady ministrów Minoru Kihara powiedział, że w Zatoce Perskiej utknęło łącznie 39 należących do Japonii lub związanych z tym krajem tankowców.

Z powodu zakłóceń w dostawach ropy naftowej i wywołanym nimi wzrostem cen energii premier Sanae Takaichi ogłosiła w poniedziałek, że w przyszłym tygodniu rząd przedłoży parlamentowi korektę tegorocznego budżetu. Zakłada ona dodatkowe wydatki w wysokości 19 mld dolarów, co ma związek m.in. ze spodziewanym, dalszym wzrostem cen energii.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAzja na granicy kryzysu? Ropa naftowa znika z magazynów. Alarmujące prognozy dla Europy »
Tematy: Bliski WschódZatoka Perskaropa naftowarezerwy ropy naftowej
Powiązane
Dobra wiadomość dla kierowców. Możliwe przedłużenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej”
Dobra wiadomość dla kierowców. Możliwe przedłużenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej”
Ropa mocno tanieje. USA i Iran blisko przełomu ws. cieśniny Ormuz
Ropa mocno tanieje. USA i Iran blisko przełomu ws. cieśniny Ormuz
Ekonomiści krytykują dopłaty do paliw. Program CPN za drogi dla budżetu państwa
Ekonomiści krytykują dopłaty do paliw. Program CPN za drogi dla budżetu państwa
Orlen uruchomił złoże Eirin na Morzu Północnym. Błękitne paliwo płynie już do Polski
Orlen uruchomił złoże Eirin na Morzu Północnym. Błękitne paliwo płynie już do Polski
Zobacz
|
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
Dodatkowe 1080 zł co miesiąc od 2027 roku. Rząd szykują się wielkie zmiany dla żołnierzy
Dodatkowe 1080 zł co miesiąc od 2027 roku. Rząd szykują się wielkie zmiany dla żołnierzy
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Płacą nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie za pracę biurową i… poszukują pracowników
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto miejsce Polski
Ranking armii świata 2026 według Global Firepower. Oto siła Polski
Samolot F-35 nad bazą w Łasku
Ukraińcy komentują polskie F-35. Wskazali, że Rosjanie wciąż mają jednego asa w talii
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj