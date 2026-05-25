Nieprawidłowo zawarta umowa

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy - przepis ten wszedł w życie przeszło 20 lat temu - nie wolno zastępować umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, jeżeli pomiędzy pracodawcą i współpracownikiem zachodzi stosunek pracy. Jest to sytuacja gdy osoba:

wykonuje osobiście określone czynności,

czynność te wykonuje pod kierownictwem lub nadzorem pracodawcy albo jego przedstawiciela,

ma wyznaczone miejsce i czas pracy.

Nawiązanie ze współpracownikiem, który spełnia powyższe warunki umowy o dzieło, zlecenia czy B2B nie tylko narusza powyższy przepis, ale i pozbawia praw wynikających ze stosunku pracy i wpływa na decyzje życiowe (założenie rodziny, macierzyństwo, rozwój zawodowy). Umowa o pracę daje uprawnienie do:

płatnych urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich, okolicznościowych,

płatnych zwolnień chorobowych i opiekuńczych,

ochrony przed bezpodstawnym zwolnieniem,

ochrony przed rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,

wypracowania świadczenia emerytalnego,

wpływu na warunki pracy poprzez wybór swoich przedstawicieli oraz prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych,

korzystania z benefitów pracodawcy oraz funduszu socjalnego.

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca powinien niezwłocznie - nie później niż do 8 lipca 2026 roku - sprawdzić czy zawarte przez niego umowy z osobami które wykonują na ich rzecz pewne czynności są zgodne z prawem. Jeśli warunki współpracy z daną osobą mają cechy stosunku pracy, pracodawca powinien z daną osobą podpisać umowę o pracę. W przypadku wątpliwości pracodawca będzie mógł poprosić Państwową Inspekcję Pracy o interpretację indywidualną, żeby mieć pewność czy sposób w jakim nawiązał czy nawiązuje współpracę nie stanowi obejścia przepisów dotyczących stosunku pracy a także-jak doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.