Obowiązujące przepisy dotyczące opodatkowania dochodów wspólników przekształconej spółki
Powyższa regulacja ma na celu ograniczanie nadużywanego zdaniem ustawodawcy przepisu wyłączenia z przychodu podlegającego opodatkowaniu wartości majątku otrzymanego przez wspólników w wyniku likwidacji spółki osobowej, która powstała z przekształcenia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Prowadziło to do sytuacji niepożądanej z punktu widzenia zasad podatkowych, iż majątek spółki podatnika CIT który nie został opodatkowany na poziomie wspólników może zostać przekazany tym samym osobom jako wspólnikom spółki osobowej bez jakiegokolwiek opodatkowania w momencie likwidacji. Podatnicy mając na względzie przede wszystkim korzyści wynikające z optymalizacji podatkowej decydują się na przekształcenie spółki będącej podatnikiem CIT w spółkę osobową (jawną, cywilną), a następnie jej likwidację.
Proponowane zmiany dotyczące opodatkowania dochodów wspólników przekształconej spółki
Otrzymane przez wspólników środki pochodzące z likwidowanej spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki będącej podatnikiem podatku CIT zostaną zakwalifikowane jako dochód z zysków kapitałowych. Nowy przepis będzie stosowany gdy likwidacja spółki osobowej nastąpi wcześniej niż 3 lata kalendarzowe od dnia przekształcenia pierwszej ze spółek.
Dodatkowo w ramach proponowanych zmian w stosunku do otrzymanych przez wspólnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa tych środków na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalana byłaby w oparciu o wskazanie podatnika, nie wyższa niż wartość rynkowa poszczególnych środków, w sposób zbliżony, jak przy otrzymanym majątku z likwidowanej spółki będącej podatnikiem rozliczającym się w ramach CIT.