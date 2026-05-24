Podatki 2027 – opodatkowanie dochodów wspólników spółki powstałej z przekształcenia innej spółki (CIT)

26 minut temu
Projektowana zmiana dotycząca opodatkowania dochodów osiągniętych z likwidacji spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych CIT (osobowej) powstałej z przekształcenia spółki będącej takim podatnikiem, będzie dotyczyła sytuacji gdy likwidacja spółki osobowej nastąpiła przed upływem trzech lat od dnia przekształcenia.

Obowiązujące przepisy dotyczące opodatkowania dochodów wspólników przekształconej spółki

Powyższa regulacja ma na celu ograniczanie nadużywanego zdaniem ustawodawcy przepisu wyłączenia z przychodu podlegającego opodatkowaniu wartości majątku otrzymanego przez wspólników w wyniku likwidacji spółki osobowej, która powstała z przekształcenia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Prowadziło to do sytuacji niepożądanej z punktu widzenia zasad podatkowych, iż majątek spółki podatnika CIT który nie został opodatkowany na poziomie wspólników może zostać przekazany tym samym osobom jako wspólnikom spółki osobowej bez jakiegokolwiek opodatkowania w momencie likwidacji. Podatnicy mając na względzie przede wszystkim korzyści wynikające z optymalizacji podatkowej decydują się na przekształcenie spółki będącej podatnikiem CIT w spółkę osobową (jawną, cywilną), a następnie jej likwidację.

Proponowane zmiany dotyczące opodatkowania dochodów wspólników przekształconej spółki

Otrzymane przez wspólników środki pochodzące z likwidowanej spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki będącej podatnikiem podatku CIT zostaną zakwalifikowane jako dochód z zysków kapitałowych. Nowy przepis będzie stosowany gdy likwidacja spółki osobowej nastąpi wcześniej niż 3 lata kalendarzowe od dnia przekształcenia pierwszej ze spółek.

Dodatkowo w ramach proponowanych zmian w stosunku do otrzymanych przez wspólnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa tych środków na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalana byłaby w oparciu o wskazanie podatnika, nie wyższa niż wartość rynkowa poszczególnych środków, w sposób zbliżony, jak przy otrzymanym majątku z likwidowanej spółki będącej podatnikiem rozliczającym się w ramach CIT.

