Forsal logo

Drastyczne cięcia na uczelniach. Ministerstwo zakręca kurek z pieniędzmi na niepopularne kierunki

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:00
książki, studia,
Drastyczne cięcia na uczelniach. Ministerstwo zakręca kurek z pieniędzmi na niepopularne kierunki/Shutterstock
Polskie uczelnie wyższe stoją w obliczu poważnego kryzysu finansowego. Nowy system naliczania subwencji dyscyplinuje władze akademickie. Rząd powiązał finansowanie bezpośrednio z losami absolwentów na rynku pracy oraz liczbą studentów przypadających na jednego wykładowcę. Dla rektorów wniosek jest jeden. Utrzymywanie niszowych, mało popularnych kierunków studiów staje się ekonomicznym samobójstwem dla uczelni. Rozpoczyna się proces masowej likwidacji wydziałów.

Koniec finansowania kierunków, które nie dają pracy

Przez lata uczelnie produkowały absolwentów bez względu na zapotrzebowanie rynku. Nowe przepisy kładą temu kres. Algorytm podziału subwencji bierze pod uwagę dane z systemu ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych).

Jeśli absolwenci danego kierunku po dyplomie długo szukają zatrudnienia lub zarabiają poniżej średniej krajowej, uczelnia otrzymuje znacznie niższe dotacje. W pierwszej kolejności pod nóż idą wybrane kierunki humanistyczne oraz filologiczne o niskiej frekwencji. Utrzymywanie profesorskich etatów dla grup liczących kilku studentów przestało się bilansować w uniwersyteckich arkuszach finansowych.

Autonomia akademicka kontra arkusz kalkulacyjny

Rektorzy uniwersytetów protestują, powołując się na misję dziejową i potrzebę kształcenia elit intelektualnych. W starciu z twardą ekonomią argumenty te tracą jednak na znaczeniu.

Uczelnie publiczne muszą funkcjonować jak przedsiębiorstwa. Koszty utrzymania infrastruktury i pensje personelu stale rosną. Jeśli dany wydział nie generuje odpowiedniego przychodu z subwencji, musi zostać zreorganizowany lub wchłonięty przez większą jednostkę. Proces ten dotyka nie tylko małych uczelni regionalnych, ale także największych uniwersytetów w kraju. Studenci kierunków likwidowanych są przymusowo przenoszeni na inne specjalności.

Przyszłość należy do konsolidacji i komercjalizacji nauk

Ratunkiem dla zagrożonych dyscyplin naukowych ma być ścisła współpraca z biznesem. Uczelnie, które chcą przetrwać, muszą komercjalizować swoje badania i szukać prywatnych sponsorów.

Kierunki studiów będą tworzone we współpracy z konkretnymi korporacjami, które sfinansują stypendia i zagwarantują praktyki. Oznacza to jednak koniec tradycyjnego, szerokiego wykształcenia ogólnego. Edukacja wyższa zostaje podporządkowana doraźnym potrzebom pracodawców. Dla młodych ludzi to jasny sygnał. Przy wyborze studiów liczy się wyłącznie analiza zwrotu z inwestycji, a nie młodzieńcze pasje czy zainteresowania.

FAQ

Co dzieje się ze studentami w przypadku likwidacji kierunku w trakcie nauki?

Uczelnia ma ustawowy obowiązek zapewnić studentom możliwość dokończenia studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, z zachowaniem dotychczasowych warunków programowych. Likwidacja nie oznacza przerwania nauki z winy studenta.

Jak system ELA wpływa na pozycję poszczególnych uczelni?

System ELA agreguje dane z ZUS i precyzyjnie pokazuje realne zarobki absolwentów oraz czas poszukiwania pierwszej pracy. Wysoka pozycja w rankingu ELA bezpośrednio podnosi prestiż uczelni i zwiększa wymiar przyznawanej subwencji państwowej.

Czy uczelnia publiczna może pobierać opłaty za egzaminy poprawkowe na studiach dziennych?

Nie. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Pobieranie opłat za egzaminy, kolokwia czy obrony prac dyplomowych jest surowo zabronione.

Czy likwidacja kierunku oznacza zwolnienia profesorów i wykładowców?

Tak. Likwidacja struktury organizacyjnej wydziału lub zmiana planu studiów stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim z przyczyn niedotyczących pracownika, na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDrastyczne cięcia na uczelniach. Ministerstwo zakręca kurek z pieniędzmi na niepopularne kierunki »
Tematy: uczelniastudiafinansowanie
Powiązane
studia, książki, przyszłość
AI zmienia rynek pracy. Oto najlepsze kierunki studiów na 2026 rok
Języki obce, zapożyczenia w języku polskim
Wysokie zarobki po tych studiach filologicznych. Różnice między kierunkami są większe, niż się wydaje
Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy
Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy
Zobacz
|
Usługi malarskie - cennik 2026. Ile kosztuje malowanie ścian w 2026?
Malowanie ścian 2026 - cena za m². Aktualny cennik usług malarskich
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj