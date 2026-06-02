Forsal logo

Wysokie zarobki po tych studiach filologicznych. Różnice między kierunkami są większe, niż się wydaje

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 19:55
Języki obce, zapożyczenia w języku polskim
Wysokie zarobki po tych studiach filologicznych. Różnice między kierunkami są większe, niż się wydaje/ShutterStock
Filologie przez lata uchodziły za kierunki o umiarkowanych perspektywach finansowych. Dane dotyczące wynagrodzeń absolwentów pokazują jednak, że w tej grupie studiów występują wyraźne różnice. W zależności od języka, uczelni i specjalizacji, pierwsze wynagrodzenia po dyplomie mogą sięgać od niespełna 7 tys. zł do ponad 8 tys. zł brutto miesięcznie.

Filologie coraz bardziej „rynkowe”

Rynek pracy dla absolwentów kierunków językowych nie jest jednorodny. Część specjalizacji pozostaje silnie związana z usługami tłumaczeniowymi, edukacją lub administracją, ale inne są coraz mocniej powiązane z biznesem międzynarodowym, centrami usług wspólnych i globalnymi firmami.

To właśnie ten drugi segment odpowiada za najwyższe wyniki wynagrodzeń.

Kierunki, które wypadają najlepiej

Na czele zestawień zarobków znajdują się kierunki mniej oczywiste dla przeciętnego kandydata na studia. Szczególnie dobrze wypada japonistyka, gdzie przeciętne wynagrodzenie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie przekracza 8 tys. zł brutto.

Wysokie wyniki osiągają również absolwenci germanistyki oraz filologii romańskiej, gdzie średnie wynagrodzenia plasują się w przedziale około 7,5-8 tys. zł brutto.

W praktyce oznacza to, że nie tylko „egzotyczne” języki, ale także te o dużym znaczeniu gospodarczym w Europie, mogą zapewniać relatywnie wysokie wynagrodzenia na starcie kariery.

Skąd biorą się różnice w zarobkach?

Różnice między poszczególnymi filologiami wynikają przede wszystkim z zapotrzebowania rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma to, jak często dany język wykorzystywany jest w:

  • handlu międzynarodowym,
  • obsłudze klientów zagranicznych,
  • centrach usług biznesowych,
  • tłumaczeniach specjalistycznych.

W efekcie języki takie jak niemiecki, japoński czy koreański mogą zapewniać wyraźnie lepsze perspektywy finansowe niż kierunki o mniejszym zastosowaniu w gospodarce.

Filologie, które wciąż utrzymują wysoką pozycję

W dalszej części zestawień dobrze wypadają m.in. skandynawistyka, slawistyka czy filologie romańskie i hiszpańskie. W ich przypadku wynagrodzenia są nieco niższe, ale nadal pozostają na konkurencyjnym poziomie w porównaniu z wieloma innymi kierunkami humanistycznymi.

Co to oznacza dla kandydatów na studia?

Dane dotyczące wynagrodzeń pokazują, że wybór filologii nie jest już jedynie decyzją językową lub kulturową. W coraz większym stopniu staje się również decyzją ekonomiczną.

Różnice między kierunkami mogą przekładać się na kilka tysięcy złotych miesięcznie na starcie kariery, co dla wielu absolwentów ma realne znaczenie przy wejściu na rynek pracy.

FAQ

Czy filologie mogą zapewniać wysokie zarobki?

Tak, niektóre kierunki filologiczne pozwalają osiągać wynagrodzenia przekraczające 7–8 tys. zł brutto już na początku kariery.

Które języki wypadają najlepiej?

Najlepiej wypadają m.in. japonistyka, germanistyka oraz filologie romańskie.

Od czego zależą zarobki po filologii?

Kluczowe znaczenie ma język, specjalizacja oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

Czy wszystkie filologie są dobrze płatne?

Nie - różnice między kierunkami są znaczące i mogą sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWysokie zarobki po tych studiach filologicznych. Różnice między kierunkami są większe, niż się wydaje »
Tematy: studiazarobkiwysokie zarobkifilologia
Powiązane
Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy
Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy
indeks, aula, ludzie
Studia dzienne czy zaoczne - którą drogę wybrać? Porównanie, które pomaga podjąć świadomą decyzję
aula, wykład, studenci
Nawet 60 proc. studentów nie kończy tych studiów. Minister wskazuje główny problem
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - rewolucja w nawigacji satelitarnej i pożegnanie z GPS. Co w zamian
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
Boże Ciało, Piątek, dzień wolny, urlop, 2026
Piątek po Bożym Ciele, 5 czerwca 2026 roku, dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj