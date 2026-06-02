Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 13:14
Od 1 września 2026 r. uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych ani podczas lekcji, ani w czasie przerw. Rząd we wtorek przyjął projekt nowelizacji wprowadzający taki zakaz – poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka po posiedzeniu Rady Ministrów.

Zakaz w szkołach publicznych i niepublicznych

Jak przekazała szefowa MEN, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zakaz ma obowiązywać zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych, obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.

Przewidziano pewne wyjątki

- Oczywiście wprowadziliśmy pewne wyjątki. Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie mogło być możliwe - powiedziała Nowacka.

Podkreśliła, że zakaz wprowadzony będzie „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”. Zaznaczyła, że taki zakaz obowiązuje już w ponad 50 proc. szkół. Dodała, że z badań wynika, że takie rozwiązanie popiera 85 proc. społeczeństwa.

Źródło: PAP
