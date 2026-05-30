Forsal logo

MEN wyznaczyło priorytety dla szkół na rok 2026/2027. Reforma26, bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne w centrum zmian

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 18:51
Ministerstwo edukacji narodowej MEN
MEN wyznaczyło priorytety dla szkół na rok 2026/2027. Reforma26, bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne w centrum zmian/shutterstock
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa” na rok szkolny 2026/2027. Dokument co roku wyznacza najważniejsze obszary działań szkół, przedszkoli, nauczycieli oraz kuratoriów oświaty i stanowi podstawę planowania nadzoru pedagogicznego, kontroli oraz programów szkoleniowych.

Wśród tegorocznych priorytetów znalazły się m.in. wdrażanie Reformy26 „Kompas Jutra”, wzmacnianie bezpieczeństwa i odporności społecznej uczniów, rozwój kompetencji cyfrowych oraz wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Reforma26 jednym z głównych wyzwań dla szkół

Na pierwszym miejscu listy priorytetów MEN wskazało wspieranie szkół i przedszkoli we wdrażaniu zmian wynikających z Reformy26. Resort podkreśla, że nowy model edukacji ma prowadzić do budowy szkoły bardziej wspierającej rozwój ucznia, ale jednocześnie wymagającej i skoncentrowanej na kompetencjach przyszłości.

To oznacza, że w nadchodzącym roku szkolnym szkoły będą przygotowywać się do kolejnych etapów zmian programowych i organizacyjnych związanych z reformą.

Bezpieczeństwo i postawy obywatelskie

MEN po raz kolejny akcentuje znaczenie wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Wśród kierunków polityki oświatowej znalazło się budowanie odporności społecznej uczniów oraz rozwijanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Resort oczekuje od szkół większego nacisku na edukację społeczną, działania wychowawcze oraz przygotowanie uczniów do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie przemocy

Istotnym elementem polityki oświatowej pozostaje wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. MEN wskazuje na potrzebę wzmacniania profilaktyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz rozwijania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dokumencie podkreślono również konieczność skuteczniejszej współpracy szkół z rodzicami i wcześniejszego rozpoznawania problemów rozwojowych oraz emocjonalnych uczniów.

MEN chce rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów

Wśród priorytetów znalazła się także edukacja cyfrowa. Ministerstwo zapowiada promowanie tzw. higieny cyfrowej, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji i narzędzi internetowych.

Szkoły mają również częściej wykorzystywać Zintegrowaną Platformę Edukacyjną oraz rozwijać kompetencje związane z bezpieczeństwem w sieci.

Resort zwraca uwagę, że rosnąca obecność technologii w edukacji wymaga jednocześnie ograniczania negatywnych skutków nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Większy nacisk na szkolnictwo zawodowe

MEN chce również wzmacniać doradztwo zawodowe oraz promocję kształcenia zawodowego. Wśród kierunków polityki oświatowej wskazano potrzebę lepszego dopasowania edukacji do potrzeb rynku pracy i rozwijania współpracy szkół z branżami gospodarczymi.

Ministerstwo zapowiada dalsze upowszechnianie nowej oferty kształcenia zawodowego przygotowywanej wspólnie z przedstawicielami poszczególnych sektorów gospodarki.

Kuratoria skontrolują konkretne obszary

Dokument wskazuje również zadania dla kuratoriów oświaty na rok szkolny 2026/2027. Kontrole mają dotyczyć m.in. funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności, organizacji edukacji poza szkołą oraz prawidłowości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

Kuratorzy będą także analizować sposób wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych i platform rozwijanych przez MEN.

Szkoły przygotowują się na kolejny rok zmian

Opublikowane kierunki polityki oświatowej pokazują, że rok szkolny 2026/2027 będzie dla szkół okresem intensywnych działań organizacyjnych i programowych.

Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli jednocześnie wdrażać kolejne elementy Reformy26, rozwijać nowe kompetencje uczniów oraz odpowiadać na rosnące wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, bezpieczeństwem i edukacją cyfrową.

FAQ

Czym są kierunki polityki oświatowej MEN?

To dokument publikowany co roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który wyznacza najważniejsze zadania i priorytety dla szkół, nauczycieli oraz kuratoriów oświaty.

Jakie są główne priorytety MEN na rok szkolny 2026/2027?

Wśród najważniejszych obszarów znalazły się Reforma26, zdrowie psychiczne uczniów, bezpieczeństwo, edukacja cyfrowa, higiena cyfrowa oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.

Czym jest Reforma26 „Kompas Jutra”?

To przygotowywana przez MEN reforma programowa i organizacyjna edukacji, która ma stopniowo wejść do szkół od roku szkolnego 2026/2027.

Co będą kontrolować kuratorzy w szkołach?

Kuratoria mają sprawdzać m.in. organizację egzaminów klasyfikacyjnych, funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności, edukację poza szkołą oraz wykorzystanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Dlaczego MEN mówi o higienie cyfrowej?

Resort chce ograniczać negatywne skutki nadmiernego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych oraz rozwijać bezpieczne i świadome korzystanie z nowych technologii.

Czy szkoły będą musiały korzystać ze sztucznej inteligencji?

MEN nie nakłada takiego obowiązku, ale chce rozwijać kompetencje związane z odpowiedzialnym korzystaniem z AI oraz krytycznym myśleniem w środowisku cyfrowym.

Dlaczego MEN mocniej promuje szkolnictwo zawodowe?

Ministerstwo chce lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy i zwiększyć zainteresowanie uczniów kształceniem zawodowym oraz technicznym.

Czy nowe kierunki oznaczają dodatkowe obowiązki dla nauczycieli?

W praktyce szkoły i nauczyciele będą musieli dostosować działania dydaktyczne oraz wychowawcze do nowych priorytetów wskazanych przez MEN.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMEN wyznaczyło priorytety dla szkół na rok 2026/2027. Reforma26, bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne w centrum zmian »
Tematy: MENzmianyreformaszkoła
Powiązane
aula, wykład, studenci
Nawet 60 proc. studentów nie kończy tych studiów. Minister wskazuje główny problem
Katarzyna Lubnauer, MEN, matura
MEN rozważa zmiany w formule matur. Katarzyna Lubnauer wskazała największe wyzwanie
szkoła, dziecko, dzieci, uczniowie, globus
Dodatkowe dni wolne od zajęć w szkole 2026/2027. Ile dni i kto o tym decyduje?
Zobacz
|
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 31.05.2026: sklepy otwarte 31 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj