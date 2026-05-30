Wśród tegorocznych priorytetów znalazły się m.in. wdrażanie Reformy26 „Kompas Jutra”, wzmacnianie bezpieczeństwa i odporności społecznej uczniów, rozwój kompetencji cyfrowych oraz wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Reforma26 jednym z głównych wyzwań dla szkół

Na pierwszym miejscu listy priorytetów MEN wskazało wspieranie szkół i przedszkoli we wdrażaniu zmian wynikających z Reformy26. Resort podkreśla, że nowy model edukacji ma prowadzić do budowy szkoły bardziej wspierającej rozwój ucznia, ale jednocześnie wymagającej i skoncentrowanej na kompetencjach przyszłości.

To oznacza, że w nadchodzącym roku szkolnym szkoły będą przygotowywać się do kolejnych etapów zmian programowych i organizacyjnych związanych z reformą.

Bezpieczeństwo i postawy obywatelskie

MEN po raz kolejny akcentuje znaczenie wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Wśród kierunków polityki oświatowej znalazło się budowanie odporności społecznej uczniów oraz rozwijanie postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Resort oczekuje od szkół większego nacisku na edukację społeczną, działania wychowawcze oraz przygotowanie uczniów do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie przemocy

Istotnym elementem polityki oświatowej pozostaje wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. MEN wskazuje na potrzebę wzmacniania profilaktyki uzależnień behawioralnych, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz rozwijania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dokumencie podkreślono również konieczność skuteczniejszej współpracy szkół z rodzicami i wcześniejszego rozpoznawania problemów rozwojowych oraz emocjonalnych uczniów.

MEN chce rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów

Wśród priorytetów znalazła się także edukacja cyfrowa. Ministerstwo zapowiada promowanie tzw. higieny cyfrowej, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji i narzędzi internetowych.

Szkoły mają również częściej wykorzystywać Zintegrowaną Platformę Edukacyjną oraz rozwijać kompetencje związane z bezpieczeństwem w sieci.

Resort zwraca uwagę, że rosnąca obecność technologii w edukacji wymaga jednocześnie ograniczania negatywnych skutków nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Większy nacisk na szkolnictwo zawodowe

MEN chce również wzmacniać doradztwo zawodowe oraz promocję kształcenia zawodowego. Wśród kierunków polityki oświatowej wskazano potrzebę lepszego dopasowania edukacji do potrzeb rynku pracy i rozwijania współpracy szkół z branżami gospodarczymi.

Ministerstwo zapowiada dalsze upowszechnianie nowej oferty kształcenia zawodowego przygotowywanej wspólnie z przedstawicielami poszczególnych sektorów gospodarki.

Kuratoria skontrolują konkretne obszary

Dokument wskazuje również zadania dla kuratoriów oświaty na rok szkolny 2026/2027. Kontrole mają dotyczyć m.in. funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności, organizacji edukacji poza szkołą oraz prawidłowości przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

Kuratorzy będą także analizować sposób wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych i platform rozwijanych przez MEN.

Szkoły przygotowują się na kolejny rok zmian

Opublikowane kierunki polityki oświatowej pokazują, że rok szkolny 2026/2027 będzie dla szkół okresem intensywnych działań organizacyjnych i programowych.

Dyrektorzy i nauczyciele będą musieli jednocześnie wdrażać kolejne elementy Reformy26, rozwijać nowe kompetencje uczniów oraz odpowiadać na rosnące wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, bezpieczeństwem i edukacją cyfrową.

FAQ

Czym są kierunki polityki oświatowej MEN?

To dokument publikowany co roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który wyznacza najważniejsze zadania i priorytety dla szkół, nauczycieli oraz kuratoriów oświaty.

Jakie są główne priorytety MEN na rok szkolny 2026/2027?

Wśród najważniejszych obszarów znalazły się Reforma26, zdrowie psychiczne uczniów, bezpieczeństwo, edukacja cyfrowa, higiena cyfrowa oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.

Czym jest Reforma26 „Kompas Jutra”?

To przygotowywana przez MEN reforma programowa i organizacyjna edukacji, która ma stopniowo wejść do szkół od roku szkolnego 2026/2027.

Co będą kontrolować kuratorzy w szkołach?

Kuratoria mają sprawdzać m.in. organizację egzaminów klasyfikacyjnych, funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności, edukację poza szkołą oraz wykorzystanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Dlaczego MEN mówi o higienie cyfrowej?

Resort chce ograniczać negatywne skutki nadmiernego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych oraz rozwijać bezpieczne i świadome korzystanie z nowych technologii.

Czy szkoły będą musiały korzystać ze sztucznej inteligencji?

MEN nie nakłada takiego obowiązku, ale chce rozwijać kompetencje związane z odpowiedzialnym korzystaniem z AI oraz krytycznym myśleniem w środowisku cyfrowym.

Dlaczego MEN mocniej promuje szkolnictwo zawodowe?

Ministerstwo chce lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy i zwiększyć zainteresowanie uczniów kształceniem zawodowym oraz technicznym.

Czy nowe kierunki oznaczają dodatkowe obowiązki dla nauczycieli?

W praktyce szkoły i nauczyciele będą musieli dostosować działania dydaktyczne oraz wychowawcze do nowych priorytetów wskazanych przez MEN.