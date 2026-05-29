„Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Dodał, że cieśnina Ormuz „musi być natychmiast otwarta, bez opłat, dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach”.

Warunki USA: brak broni nuklearnej i wolna żegluga przez Ormuz

Podkreślił, że wszystkie miny morskie - jeśli takie pozostały - zostaną usunięte. Poinformował też, że Amerykanie usunęli wiele takich min poprzez detonację. Całkowitym oczyszczeniem akwenu z pozostałych ładunków ma zająć się Iran - zapowiedział Trump.

„Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu! Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta!” - kontynuował przywódca USA.

Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, przez USA. Zaznaczył, że oprócz Amerykanów takie techniczne możliwości mają tylko Chińczycy. Poinformował również, że zapasy zostaną zniszczone.

Decyzja w sprawie Iranu zapadnie w Białym Domu

„Nie dojdzie do żadnej wymiany pieniędzy, do odwołania. Inne sprawy, dużo mniej istotne, zostały uzgodnione. Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję” - oświadczył Trump. Słynny pokój Situation Room w Białym Domu znany jest jako centrum, w którym prezydenci Stanów Zjednoczonych dowodzą podczas największych kryzysów.

W czwartek media w USA podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

