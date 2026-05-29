Drogi płatne w Polsce powyżej 3,5 t
Opłaty w systemie e-Toll pobierane są na 5,9 tys. dróg w Polsce. Są to przede wszystkim autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi typu G i GP (główne i główne przyspieszone). Opłaty trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego - jest to fundusz, z którego finansowanie są remonty, a także rozbudowa sieci dróg w Polsce.
System ten jest stopniowo rozwijany. W lutym 2026 roku doszło do ostatniego powiększenia, e-Toll wprowadzono na kolejnych 645 km dróg.
Jakie są płatne autostrady w Polsce e-TOLL
W Polsce płatne - w systemie e-Toll - są autostrady A1, A2, A4, A8 i A18. Należy dodać, że inaczej wygląda sytuacja na odcinkach koncesjonowanych (część A1, A2 i A4). Tam nie działa e-Toll, natomiast płatności pobierane są bezpośrednio na bramkach lub poprzez aplikację.
Chodzi:
- o odcinek A1 od węzła Rusocin do węzła Nowa Wieś (pod Toruniem)
- A2 odcinek Konin – granica państwa
- A4 - odcinek Kraków – Katowice.
Jak płacić za autostrady w Polsce?
Za przejazd autostradą można płacić na bramkach lub w aplikacji (odcinki koncesjonowane) oraz w systemie e-Toll, na drogach państwowych.
Jak płacić na autostradzie A2?
Na części koncesjonowanej (Konin – granica państwa) płatność można uiścić przez aplikację lub na bramach. W przypadku pozostałego odcinka pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony powinny korzystać z systemu e-Toll.
Jak płacić za autostrady w Polsce: aplikacja
Każda z płatnych autostrad (A1, A2, A4) posiada własną aplikację do regulacji płatności. W przypadku pozostałych odcinków pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony powinny korzystać z e-Toll.
Jak zapłacić za przejazd autostradą A4?
Obecnie płatność za przejazd odbywa się na bramkach lub poprzez aplikację. Przejazd autostradą A4 (Katowice – Kraków) jest płatny do marca 2027 roku. Następnie obecny zarządca przekaże drogę GDDKiA. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury od tego czasu za przejazd nie będą pobierane opłaty.
Jest jednak prawdopodobne, że A4 na tym odcinku zostanie włączona do systemu e-Toll.
Najczęściej zadawane pytania:
Jak sprawdzić, czy autostrada jest płatna?
Najlepiej skorzystać ze strony https://drogi.gddkia.gov.pl/informacje-drogowe/oplaty/oplaty-za-autostrady
Które odcinki autostrady są płatne w Polsce?
W Polsce płatne są następujące odcinki: A1 od węzła Rusocin do węzła Nowa Wieś (pod Toruniem), A2 odcinek Konin – granica państwa, A4 - odcinek Kraków – Katowice.
Jakie nowe drogi planuje GDDKiA w 2026 r.?
W 2026 roku GDDKiA planuje otworzyć drogi: S6 i S11 (na Pomorzu), ostatni odcinek obwodnicy Krakowa – S7, dwa fragmenty S17 (Via Carpatia na Podlasiu). Do tej pory otwarto już fragment autostrady A2 na Mazowszu, niewielki odcinek S1 na Śląsku i trasę S6 na Pomorzu. W sumie to ok. 230 km dróg otwartych i planowanych do otwarcia w 2026 roku.
Czy autostrada A1 i A2 są płatne?
Tak, autostrada A1 i A2 są płatne, ale tylko na niektórych odcinkach. A1 od węzła Rusocin do węzła Nowa Wieś (pod Toruniem), A2 odcinek Konin – granica państwa. W przypadku pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony płatne, w systemie e-Toll, są wszystkie pozostałe odcinki autostrad w Polsce.
Czy autostrada A1 i A4 są płatne?
Tak, autostrada A1 i A4 są płatne, ale tylko na niektórych odcinkach. A1 od węzła Rusocin do węzła Nowa Wieś (pod Toruniem) A4 - odcinek Kraków – Katowice. W przypadku pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony płatne, w systemie e-Toll, są wszystkie pozostałe odcinki autostrad w Polsce.