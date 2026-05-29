Drogi płatne w Polsce powyżej 3,5 t

Opłaty w systemie e-Toll pobierane są na 5,9 tys. dróg w Polsce. Są to przede wszystkim autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi typu G i GP (główne i główne przyspieszone). Opłaty trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego - jest to fundusz, z którego finansowanie są remonty, a także rozbudowa sieci dróg w Polsce.

System ten jest stopniowo rozwijany. W lutym 2026 roku doszło do ostatniego powiększenia, e-Toll wprowadzono na kolejnych 645 km dróg.

Jakie są płatne autostrady w Polsce e-TOLL

W Polsce płatne - w systemie e-Toll - są autostrady A1, A2, A4, A8 i A18. Należy dodać, że inaczej wygląda sytuacja na odcinkach koncesjonowanych (część A1, A2 i A4). Tam nie działa e-Toll, natomiast płatności pobierane są bezpośrednio na bramkach lub poprzez aplikację.

Chodzi:

o odcinek A1 od węzła Rusocin do węzła Nowa Wieś (pod Toruniem)

A2 odcinek Konin – granica państwa

A4 - odcinek Kraków – Katowice.

Jak płacić za autostrady w Polsce?

Za przejazd autostradą można płacić na bramkach lub w aplikacji (odcinki koncesjonowane) oraz w systemie e-Toll, na drogach państwowych.

Jak płacić na autostradzie A2?

Na części koncesjonowanej (Konin – granica państwa) płatność można uiścić przez aplikację lub na bramach. W przypadku pozostałego odcinka pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony powinny korzystać z systemu e-Toll.

Jak płacić za autostrady w Polsce: aplikacja

Każda z płatnych autostrad (A1, A2, A4) posiada własną aplikację do regulacji płatności. W przypadku pozostałych odcinków pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony powinny korzystać z e-Toll.

Jak zapłacić za przejazd autostradą A4?

Obecnie płatność za przejazd odbywa się na bramkach lub poprzez aplikację. Przejazd autostradą A4 (Katowice – Kraków) jest płatny do marca 2027 roku. Następnie obecny zarządca przekaże drogę GDDKiA. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury od tego czasu za przejazd nie będą pobierane opłaty.

Jest jednak prawdopodobne, że A4 na tym odcinku zostanie włączona do systemu e-Toll.

Najczęściej zadawane pytania: