Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii

Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii poinformowało w piątek, że w nocy z 28 na 29 maja Rosja wznowiła ataki dronów na cele cywilne i infrastrukturalne na Ukrainie, w pobliżu rumuńskiej granicy rzecznej.

Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, był śledzony przez systemy radarowe aż do południowej części gminy Gałacz i rozbił się na dachu budynku mieszkalnego, powodując pożar – wyjaśnił resort.

Na miejscu zdarzenia działają specjalistyczne zespoły z Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i innych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rumuńskiej Służby Wywiadowczej oraz rumuńskiej policji.

Rumuński MON: poderwano samoloty F-16

Po tym, jak systemy wykryły drony lecące w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej, poderwane zostały dwa samoloty F-16 w ramach rumuńskiej służby bojowej Air Policing. F-16 wystartowały o godzinie 01:19 z 86. Bazy Lotniczej w Fetești. Do ich wsparcia skierowano również śmigłowiec IAR 330 SOCAT rumuńskich sił powietrznych. Piloci mieli uprawnienia do atakowania celów przez cały czas trwania alarmu.

Służby ratunkowe poinformowały, że dwóm osobom, których obrażenia były poważne, udzielono pomocy medycznej, a około 70 osób ewakuowano w trakcie gaszenia pożaru. Według władz, zaledwie miesiąc temu rosyjski dron rozbił się w Gałaczu, uderzając w budynek gospodarczy domu mieszkalnego. Wtedy jednak nikt nie został ranny.

Ministra spraw zagranicznych apeluje do NATO

Ministra spraw zagranicznych Oana Toiu zwróciła się do organizacji i sojuszy, do których należy Rumunia. Jak podkreśliła, „ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej”.

Rumunia podejmie niezbędne środki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i jej przestrzeni powietrznej – zapowiedziała.

Szefowa MSZ przekazała, że o zdarzeniu poinformowane zostały państwa członkowskie Unii Europejskiej, sojusznicy oraz sekretarz generalny NATO. Ponadto, zaapelowała o przyspieszenie przekazania Bukaresztowi zdolności antydronowych.

Federacja Rosyjska ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za te ciężkie i nieodpowiedzialne działania – podkreśliła Toiu.

Odpowiedź sojuszników na działania Rosji

Rzeczniczka prasowa NATO Allison Hart przekazała na X, że sekretarz generalny sojuszu jest w stałym kontakcie z rumuńskimi władzami. - Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie naszych obron przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami – dodała.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę.

Wyrażamy pełne poparcie dla Rumunii i jej obywateli. Kontynuując wzmacnianie naszego bezpieczeństwa i odstraszania, zwłaszcza na naszej wschodniej granicy, będziemy dalej zwiększać presję na Rosję. Przygotowujemy 21. pakiet sankcji – zapewniła.

Także Łotwa potępiła zdarzenie z udziałem drona w Gałaczu. Prezydent Edgars Rinkeviczs na X wyraził „pełną solidarność z naszym sojusznikiem, Rumunią” oraz gotowość do odjęcia „działań w celu zapobieżenia takim naruszeniom” w przyszłości. Poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.