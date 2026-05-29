Forsal logo

Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Władze w Bukareszcie z apelem do sojuszników

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:19
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Władze w Bukareszcie z apelem do sojuszników
Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Władze w Bukareszcie z apelem do sojuszników/GazetaPrawna.pl
Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało w piątek, że rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii. W wyniku ataku wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Szefowa MSZ Rumunii zaapelowała do NATO o przyspieszenie przekazania jej zdolności antydronowych.

Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii

Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii poinformowało w piątek, że w nocy z 28 na 29 maja Rosja wznowiła ataki dronów na cele cywilne i infrastrukturalne na Ukrainie, w pobliżu rumuńskiej granicy rzecznej.

Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, był śledzony przez systemy radarowe aż do południowej części gminy Gałacz i rozbił się na dachu budynku mieszkalnego, powodując pożar – wyjaśnił resort.

Na miejscu zdarzenia działają specjalistyczne zespoły z Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i innych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rumuńskiej Służby Wywiadowczej oraz rumuńskiej policji.

USA szykują atak na kolejne państwo? Pentagon przygotowuje grunt pod inwazję
USA szykują atak na kolejne państwo? Pentagon przygotowuje grunt pod inwazję

Rumuński MON: poderwano samoloty F-16

Po tym, jak systemy wykryły drony lecące w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej, poderwane zostały dwa samoloty F-16 w ramach rumuńskiej służby bojowej Air Policing. F-16 wystartowały o godzinie 01:19 z 86. Bazy Lotniczej w Fetești. Do ich wsparcia skierowano również śmigłowiec IAR 330 SOCAT rumuńskich sił powietrznych. Piloci mieli uprawnienia do atakowania celów przez cały czas trwania alarmu.

Służby ratunkowe poinformowały, że dwóm osobom, których obrażenia były poważne, udzielono pomocy medycznej, a około 70 osób ewakuowano w trakcie gaszenia pożaru. Według władz, zaledwie miesiąc temu rosyjski dron rozbił się w Gałaczu, uderzając w budynek gospodarczy domu mieszkalnego. Wtedy jednak nikt nie został ranny.

Epidemia Eboli w środkowej Afryce. Liczba zakażeń w DRK rośnie. Szef WHO wystąpił z orędziem
Epidemia Eboli w środkowej Afryce. Liczba zakażeń w DRK rośnie. Szef WHO wystąpił z orędziem

Ministra spraw zagranicznych apeluje do NATO

Ministra spraw zagranicznych Oana Toiu zwróciła się do organizacji i sojuszy, do których należy Rumunia. Jak podkreśliła, „ten incydent stanowi poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej”.

Rumunia podejmie niezbędne środki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i jej przestrzeni powietrznej – zapowiedziała.

Szefowa MSZ przekazała, że o zdarzeniu poinformowane zostały państwa członkowskie Unii Europejskiej, sojusznicy oraz sekretarz generalny NATO. Ponadto, zaapelowała o przyspieszenie przekazania Bukaresztowi zdolności antydronowych.

Federacja Rosyjska ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za te ciężkie i nieodpowiedzialne działania – podkreśliła Toiu.

Polska była za, Francja i Wielka Brytania – przeciw. Upadła kluczowa inicjatywa NATO dla Ukrainy
Polska była za, Francja i Wielka Brytania – przeciw. Upadła kluczowa inicjatywa NATO dla Ukrainy

Odpowiedź sojuszników na działania Rosji

Rzeczniczka prasowa NATO Allison Hart przekazała na X, że sekretarz generalny sojuszu jest w stałym kontakcie z rumuńskimi władzami. - Potępiamy lekkomyślność Rosji, a NATO będzie kontynuować wzmacnianie naszych obron przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami – dodała.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę.

Wyrażamy pełne poparcie dla Rumunii i jej obywateli. Kontynuując wzmacnianie naszego bezpieczeństwa i odstraszania, zwłaszcza na naszej wschodniej granicy, będziemy dalej zwiększać presję na Rosję. Przygotowujemy 21. pakiet sankcji – zapewniła.

Także Łotwa potępiła zdarzenie z udziałem drona w Gałaczu. Prezydent Edgars Rinkeviczs na X wyraził „pełną solidarność z naszym sojusznikiem, Rumunią” oraz gotowość do odjęcia „działań w celu zapobieżenia takim naruszeniom” w przyszłości. Poszkodowanym życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Władze w Bukareszcie z apelem do sojuszników »
Tematy: RosjaNATOdronRumunia
Powiązane
Szlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie
Szlaki z Polski na celowniku. ISW: Rosja i Białoruś szykują grunt pod uderzenie
wojna w Ukrainie rosyjska armia ukraińska armia Rosja
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Pięć ofiar śmiertelnych, Rosja użyła 124 dronów
Żołnierze na manewrach Goland Sentry 2025
Europa po cichu szykuje się na wojnę bez USA. W NATO powstaje plan B
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj