Szwedzi: Putin się boi. To dobry moment na przekazanie Gripenów Ukrainie

Rosja jest osłabiona

„Szwedzkiemu rządowi można mieć wiele do zarzucenia, ale w sprawie Ukrainy, myśli trzeźwo i działa zdecydowanie” – oceniła redakcja dziennika.

Gazeta przypomniała, że Rosjanie przestali odnotowywać postępy na froncie, ponoszą duże straty, a wojna coraz bardziej odbija się na gospodarce państwa oraz daje o sobie znać w życiu codziennym Rosjan. Putin próbuje przełamać dynamikę tej sytuacji, nasilając ataki na ukraińskie cele cywilne.

„Czy mu się uda? Nie, prawdziwą nadzieją Putina jest to, że Donald Trump zmusi Wołodymyra Zełenskiego do ustąpienia albo że przyjaciele Ukrainy po tej stronie Atlantyku ją zdradzą. To nie może się zdarzyć” – podkreśliła gazeta.

Europa musi wysłać jasny sygnał

Według „Dagens Nyheter” zamiast tego Europa musi wysłać jasny sygnał - Moskwie, że Rosji nigdy nie uda się wygrać, Waszyngtonowi, że nie wszystko jest przesądzone, natomiast Kijowowi, że nigdy nie zostanie pozostawiony sam sobie.

Szwedzkie Gripeny dla Ukrainy

Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował w czwartek po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w bazie sił lotniczych w Uppsali, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 myśliwców JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda Kijowowi 20 sztuk myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Obaj przywódcy podpisali też porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk