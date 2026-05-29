Forsal logo

"Wiedźmin 4" i rozszerzenie do "Wiedźmina 3". CD Projekt podał nowe informacje

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:34
"Wiedźmin 4" i rozszerzenie do "Wiedźmina 3". CD Projekt podał nowe informacje
"Wiedźmin 4" i rozszerzenie do "Wiedźmina 3". CD Projekt podał nowe informacje/Shutterstock
CD Projekt znajduje się obecnie w najbardziej intensywnej fazie prac nad „Wiedźminem 4” — poinformował joint CEO spółki Michał Nowakowski. Zespół rozwijający grę liczy już 513 deweloperów. Jednocześnie nad dodatkiem do „Wiedźmina 3” pracuje około 190 osób, z czego większość stanowią deweloperzy ze studia Fool’s Theory.

"Wiedźmin 4" w najbardziej intensywnej fazie rozwoju

"Zgodnie z naszymi ciągłymi postępami i zmieniającymi się wymaganiami, jako że znajdujemy się obecnie w najbardziej intensywnej fazie rozwoju "Wiedźmina 4", zespół rozrósł się do 513 deweloperów, podczas gdy zespół odpowiedzialny za "Cyberpunk 2" i projekt Syriusz również wzrósł o kilkanaście osób. Odzwierciedla to stabilną strukturę organizacyjną, która posiada odpowiednie możliwości i wiedzę ekspercką" - powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej

Rozszerzenie do "Wiedźmina 3"

Jednocześnie rozszerzenie do "Wiedźmina 3" znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie produkcji, dodał.

"Nad projektem pracuje obecnie ok. 190 deweloperów, z których większość pochodzi od naszego zaufanego partnera Fool's Theory. Jednocześnie CD Projekt Red zapewnia nadzór kreatywny, aby zagwarantować jakość wiedźmińskiego doświadczenia. Wydajemy dodatek w 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz PC. Z niecierpliwością czekamy na podzielenie się dodatkowymi szczegółami podczas Gamescomu, więc bądźcie na bieżąco" - wskazał joint CEO.

Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów

To będzie rozszerzenie, a nie DLC

Zaznaczył, że to nie jest DLC, ale rozszerzenie (expansion).

"Rozróżniamy te dwa pojęcia: DLC to mniejsze dodatki, które zazwyczaj dajemy za darmo, natomiast rozszerzenia są większe i 'soczyste'. Może to brzmieć jak kwestia semantyki, ale jest to dla nas bardzo ważne. Nie komentujemy kwestii ceny - ujawnimy ją w odpowiednim czasie w ramach naszych komunikatów marketingowych. Jeśli chodzi o skalę, powiedziałbym, że jest nieco bliższa "Krwi i Winu", ale to bardzo subiektywne i zależy od stylu gry. Jednak zdecydowanie tworzymy właściwe, duże rozszerzenie" - podkreślił Nowakowski.

Rekordowa sprzedaż gry "Wiedźmin 3"

Według najnowszych danych spółki, "Wiedźmin 3" sprzedał się już w ponad 65 mln egzemplarzy na całym świecie.

"To czyni go jednym z najbardziej utytułowanych tytułów w historii gier. Dla nas jest to oczywiście idealne przygotowanie pod wszystko, co planujemy w przyszłości dla tej franczyzy" - zaznaczył CEO.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria "Wiedźmin" oraz "Cyberpunk 2077".

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: ISBnews
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Wiedźmin 4" i rozszerzenie do "Wiedźmina 3". CD Projekt podał nowe informacje »
Tematy: Wiedźmin 3WiedźminCD Projekt
Powiązane
Potężna kara dla Temu. KE reaguje na sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów
Potężna kara dla Temu. KE reaguje na sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów
Orlen z mocnym wynikiem. Zysk netto przekroczył 8,1 mld zł w I kwartale
Orlen z mocnym wynikiem. Zysk netto przekroczył 8,1 mld zł w I kwartale
TikTok Shop platforma, która ma ambicję zamienić sprzedaż polskich MŚP w Europejski e-commerce
Rewolucja w zakupach przez smartfona. TikTok Shop, platforma, która połączy sprzedaż od MŚP z pokoleniami Millenialsów i Gen Z
Biznesmen rozmawia przez telefon
Jak założyć firmę w 2026 r. i w 2027 r. Rejestracja CEIDG, koszty i składki ZUS
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
aula, wykład, studenci
Nawet 60 proc. studentów nie kończy tych studiów. Minister wskazuje główny problem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj