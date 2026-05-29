Ceny paliw nadal pod kontrolą. Rząd wydłuża program CPN

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:10
Rząd zdecydował o przedłużeniu tzw. pakietu paliwowego, który utrzymuje niższe stawki VAT i akcyzy na wybrane paliwa. Preferencyjne rozwiązania, mające na celu stabilizację cen na stacjach i ograniczenie kosztów transportu, będą obowiązywać do połowy czerwca.

Program CPN przedłużony - jest decyzja rządu

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania tzw. pakietu paliwowego, który obejmuje czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa. Rozwiązanie, będące elementem rządowych działań osłonowych mających łagodzić wahania cen na rynku paliw, będzie obowiązywać do 15 czerwca 2026 r.

- Ministerstwo Finansów informuje, że do 15 czerwca 2026 r. zostaje przedłużony niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższej stawki VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN obniżającego ceny pali - czytamy w komunikacie MF.

Po co jest program CPN?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że celem utrzymania preferencji podatkowych jest stabilizacja kosztów tankowania oraz ograniczenie presji inflacyjnej, zwłaszcza w sektorze transportu i logistyki. Jednocześnie podkreślono, że jest to instrument o charakterze tymczasowym, uzależniony od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i cen surowców na rynkach światowych. - Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy - czytamy w komunikacie.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Obowiązują one od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia ich przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Nie będzie decyzji o przedłużeniu pakietu CPN na całe wakacje

Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego przedłużeniu na całe wakacje - poinformował w piątek rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.

- Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu CPN na całe wakacje. Ministerstwo Energii musi brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za budżet państwa - powiedział Łaguna PAP.

Ewentualne wychodzenie z pakietu powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej. - Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, cały czas trwają - dodał rzecznik.

Źródło: PAP
