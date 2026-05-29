Zasiłek dla osób z chorobami wzroku. Kwota wprawdzie niewielka, ale pieniądze co miesiąc na koncie

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 11:03
senior, wzrok, okulary
Zasiłek dla osób z chorobami wzroku 2026 i 2027/Shutterstock
Jakie kryteria trzeba spełnić, aby w 2026 i 2027 roku pobierać zasiłek? Sama diagnoza choroby wzroku to za mało, jednak jeśli schorzenie istotnie wpływa na życie, można dostać zasiłek w wysokości ponad 200 zł miesięcznie. Kwota nie jest wprawdzie szczególnie wysoka, jednak przy niskich dochodach będzie dodatkowym wsparciem.

Czy osoba z poważną wadą wzroku i chorobą oczu może liczyć na stałe, comiesięczne wsparcie finansowe? Tak, jednak nie wystarczy sama diagnoza schorzenia. O przyznaniu zasiłku decyduje komisja, potrzebny jest wniosek. Jakie dokumenty trzeba przygotować, by otrzymać zasiłek pielęgnacyjny dla osób z chorobami wzroku?

Zasiłek pielęgnacyjny - kryteria

Sam zasiłek nie jest dedykowany osobom z chorobami wzroku, jednak w uzasadnionych przypadkach także ta grupa może otrzymywać świadczenie. Zasiłek w wysokości ponad 200 zł miesięcznie zostanie przyznany, jeśli choroba istotnie wpływa na codzienne życie, utrudniając wykonanie podstawowych czynności czy uniemożliwiając podjęcie pracy.

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z najważniejszych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Po 75. roku życia przyznawany jest niezależnie od stanu zdrowia (seniorzy wolą jednak pobierać dodatek pielęgnacyjny, którego kwota jest wyższa).

Kryteria przyznania zasiłku pielęgnacyjnego są jasne. Prawo do świadczenia mają:

  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia,
  • osoby powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
  • seniorzy po ukończeniu 75 lat.
Ponad 200 zł miesięcznie dla osób z chorobami wzroku w 2026 i 2027 roku

Przepisy nie zawierają zamkniętej listy chorób. Najważniejsze jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że świadczenie mogą otrzymać osoby cierpiące m.in. na:

  • choroby neurologiczne, np. padaczkę, stwardnienie rozsiane czy chorobę Parkinsona,
  • choroby psychiczne i zaburzenia rozwojowe,
  • nowotwory,
  • ciężkie choroby serca i układu krążenia,
  • schorzenia narządu ruchu utrudniające samodzielne funkcjonowanie,
  • choroby wzroku, np. jaskrę, zaawansowaną zaćmę czy retinopatię,
  • choroby genetyczne i przewlekłe choroby dziecięce.

Sama diagnoza nie wystarczy. Kluczowe znaczenie ma to, czy komisja orzekająca potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji. Oceniane są tutaj konkretne czynności: ubranie się, przygotowanie posiłku, higiena czy poruszanie się.

Ważne

By dostać zasiłek z powodu zaćmy, jaskry lub retinopatii, trzeba przygotować się na spotkanie z komisją. Sam wniosek i dokumenty potwierdzające stan zdrowia czy niepełnosprawność to za mało.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek przy chorobach wzroku?

Osoba cierpiąca na poważne choroby wzroku może otrzymywać comiesięczne wsparcie, jednak potrzebny jest wniosek. Należy go złożyć do MOPS lub GOPS (lub droga elektroniczną przez portal Emp@tia). Dodatkowo potrzebna będzie dokumentacja potwierdzająca samo schorzenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia warto pamiętać o tym, że jest ono ważne tylko przez 30 dni.

Świadczenia nie otrzyma osoba, która:

  • pobiera dodatek pielęgnacyjny z ZUS,
  • przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • ma przyznane podobne świadczenie za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi dokładnie 215,84 zł. Jego kwota nie była waloryzowana od lat i najprawdopodobniej ani w 2026 ani w 2027 roku nie zostanie podniesiona.

