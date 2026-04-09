Ten dodatek przyznawany jest od 75. roku życia i jest najpopularniejszym dodatkiem do emerytury, który powiększa comiesięczne świadczenie o kilkaset złotych. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, którego kwota po marcowej waloryzacji wzrosła o 18 zł. Nie wszyscy seniorzy otrzymają go z urzędu. Kto będzie musiał złożyć wniosek lub wcześniej zrzec się innego świadczenia?

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą, w terminie wypłaty podstawowego świadczenia. By go otrzymać, należy spełnić jeden z warunków:

mieć skończone 75 lat,

posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Takie orzeczenie powinno zostać wydane przez lekarza, dołącza się je do wniosku o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.

Kto musi złożyć wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego?

Gdy senior uprawniony do renty skończy 75 lat, organ rentowy automatycznie wypłaci mu dodatek wraz ze świadczeniem, nie ma potrzeby składania wniosku. Jeśli jednak senior pobiera już zasiłek pielęgnacyjny z gminy, powinien poinformować organ samorządowy o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego.

Przykład Zdecydowanie bardziej opłaca się pobieranie dodatku pielęgnacyjnego: to obecnie dokładnie 366,67 zł brutto miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny nie podlega corocznej waloryzacji, wynosi 215,84 zł.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny będą musieli złożyć również ci, którzy nie ukończyli 75 lat, za to ich stan zdrowia uniemożliwia im podjęcie pracy.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do 366,67 zł brutto miesięcznie

Marcowa waloryzacja podniosła wysokość dodatku pielęgnacyjnego z 348,22 zł do 366,67 zł brutto. Nie jest to samodzielne świadczenie, przysługuje wyłącznie jako dodatek do innego świadczenia: emerytury lub renty. Warto wiedzieć, że osoby uprawnione do renty socjalnej mogą ubiegać się również o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Ten od marca tego roku wynosi już 2704,71 zł brutto miesięcznie.