1 marca 2026 r. zgodnie z waloryzacją rosną renty i emerytury, a także dodatki do nich. To oznacza wzrost wielu popularnych świadczeń. 5,3% podwyżki to stosunkowo niewiele, jednak pozwala na to, by osoby pobierające świadczenia nie odczuły inflacji, która wpływa na wzrost cen w sklepach. Dzięki temu koszty życia nie rosną aż tak bardzo, co w przypadku wielu osób na emeryturze lub rencie ma niemałe znaczenie.

Reklama

Od marca 2026 r. rośnie też kwota dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Świadczenie to wprowadzono w 2025 roku, przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, będącym całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Do 28 lutego 2026 wysokość świadczenia wynosi 2610,72 zł, jednak od marca także i to świadczenie wzrasta. Od marca dodatek dopełniający do renty socjalnej ma wynieść 2704,71 zł brutto.

Na podstawie art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 420 i 619 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota dodatku dopełniającego przysługującego osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, wynosi 2704,71 zł.

- brzmi treść komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej jest wypłacany razem z rentą socjalną, która od marca 2026 r. wyniesie 1978 zł brutto.

Czy każdy dostanie 2704 zł od ZUS?

Dobra wiadomość jest taka, że dodatek dopełniający do renty socjalnej sprawia, że uzyskiwane świadczenie podstawowe praktycznie ulega podwojeniu. Razem z dodatkiem pielęgnacyjnym, który po waloryzacji wzrasta do 366 zł, osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji może otrzymać ponad 4 tysiące zł brutto. Gorsza: nie wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji czy niepełnosprawne taki dodatek dostaną.

Ci, którzy stali się niepełnosprawni później, zdążyli podjąć pracę i nabyć uprawnienia do renty z powodu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji z ZUS, nie są uprawnieni do renty socjalnej, tym samym nie przysługuje im też dodatek dopełniający.

Ważne Ta kwestia sprawia, że około 100 tysięcy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji otrzymuje zdecydowanie niższe świadczenia niż ci, którzy orzeczenie o niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskali wcześniej, np. przed ukończeniem 18. roku życia.

Choć kwestię tę podnosiło wiele osób i w tej sprawie wypowiadało się już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wciąż nic się nie zmieniło, wygląda na to, że - przynajmniej w niedalekiej przyszłości - dodatek dopełniający będzie przysługiwał wyłącznie osobom uprawnionym do renty socjalnej.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji nie muszą wnioskować o dodatek dopełniający, jeśli na 1 stycznia 2025 miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji i miały prawo do renty socjalnej. One od marca 2026 r dodatek dopełniający w wyższej kwocie 2704 zł brutto dostaną automatycznie.

Jednak osoby całkowicie niezdolne do pracy, które nie mają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o dodatek dopełniający EDD-SOC. Także ci, którzy mają prawo do renty socjalnej.

Warto wiedzieć, że dodatek dopełniający ZUS przyzna jedynie na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza (orzecznika ZUS lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS). Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, które nie powinno być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.