Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie, które przysługuje osobom z określonymi chorobami. By je uzyskać, potrzebne jest orzeczenie o niezdolności do pracy. Wydaje się je na podstawie zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia lekarskiego ZUS.

Warto na wstępie zaznaczyć, że nie istnieje żadna oficjalna i zamknięta lista chorób uprawniających do otrzymania comiesięcznego świadczenia z ZUS. Kwestię orzekania o niezdolności do pracy reguluje odrębne rozporządzenie Ministra Zdrowia, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez lekarza orzecznika ZUS.Istnieją również rzadkie choroby i schorzenia, które mogą wymagać dodatkowych opinii specjalistów, zanim wydane zostanie orzeczenie o niezdolności do pracy.

Kto dostanie rentę z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?

Aby otrzymać rentę, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do pracy (częściowej lub całkowitej). By je otrzymać, trzeba spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • nie mieć ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) ani też spełniać warunków do jej uzyskania,
  • mieć odpowiedni staż pracy, który uprawnia do renty (istotne są okresy składkowe i nieskładkowe).

Ważne

Przy uzyskiwaniu orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy konieczne jest również udowodnienie, że niezdolność powstała w okresie objętym ubezpieczeniem lub nie później niż 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę 2026. Czy należy się każdemu cukrzykowi?
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę 2026. Czy należy się każdemu cukrzykowi?

Zobacz również

Lista chorób uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy 2026

Lekarze orzecznicy ZUS posługują się standardami oceny skutków chorób na funkcjonowanie zawodowe. Nie istnieje więc oficjalny wykaz chorób uprawniających do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, jednak - w oparciu o trwałe skutki konkretnych chorób można spodziewać się, że to właśnie te schorzenia mogą powodować niezdolność do pracy. Wymienić można zatem:

  1. Choroby układu nerwowego (choroba Parkinsona, epilepsja, stany po udarach mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, uszkodzenie rdzenia kręgowego uniemożliwiające podjęcie pracy
  2. Choroby serca i układu krążenia (niewydolność serca, choroba wieńcowa, stany po zawale serca, nadciśnienie tętnicze)
  3. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (urazy kręgosłupa. amputacje kończyn, dyskopatia, choroby zwyrodnieniowe stawów)
  4. Choroby endokrynologiczne
  5. Choroby zakaźne
  6. Choroby układu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
  7. Choroby układu oddechowego (mukowiscydoza, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
  8. Choroby psychiczne (schizofrenia, zaburzenia lękowe, depresja - o ile mimo podjęcia leczenia uniemożliwia podjęcie pracy)
  9. Choroby metaboliczne (np. choroby tarczycy, cukrzyca wraz z powikłaniami: retinopatia, nefropatia, stopa cukrzycowa)
  10. Nowotwory złośliwe.

Ile w 2026 roku wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Na wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy (zwanej też rentą inwalidzką lub chorobową) wpływa kilka czynników. W odróżnieniu od renty socjalnej, tutaj na wysokość uzyskiwanego świadczenia wpływa staż ubezpieczeniowy (chyba, że niezdolność powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy) oraz moment powstania niezdolności.

Kwota renty z tytułu niezdolności do pracy podlega corocznej waloryzacji. Do 28 lutego 2026 roku kwoty wyglądają następująco:

  • 1878,91 zł brutto – najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1409,18 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jeśli niezdolność powstała na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, kwoty te są odpowiednio wyższe:

  • 2254,69 zł brutto – przy orzeczeniu całkowitej niezdolności.
  • 1691,02 zł brutto – przy orzeczeniu częściowej niezdolności.

Po waloryzacji 1 marca 2026 roku, zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur wynoszącym 5,3%, nowe minimum renty z tytułu niezdolności do pracy to:

  • 1978,49 zł brutto - najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1483,87 zł brutto – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kwoty renty od 1 marca 2026 roku wzrosną więc odpowiednio o 99 zł i 74 zł w porównaniu do roku ubiegłego. 2374,19 zł brutto wyniesie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, 1780,64 zł wyniesie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Niższe rachunki za prąd i gaz dla seniorów, kombatantów, wdów po kombatantach. Od 1 marca nowa, wyższa kwota ryczałtu energetycznego 2026
Niższe rachunki za prąd i gaz dla seniorów, kombatantów, wdów po kombatantach. Od 1 marca nowa, wyższa kwota ryczałtu energetycznego 2026

Zobacz również

Na jaki okres przyznawana jest renta?

Niezdolność do pracy może być orzeczona maksymalnie na 5 lat. Jednak w szczególnych przypadkach ten okres może zostać wydłużony, jeśli lekarz orzecznik ZUS oceni, że nie ma możliwości, aby dana osoba odzyskała zdolność do pracy przed upływem tego czasu. Uzyskać można:

  • rentę stałą (jeśli zostanie orzeczona została trwała niezdolność do pracy),
  • rentę okresową (na czas określony) – jeśli orzeczona została okresowa niezdolność do pracy,
  • rentę szkoleniową – jeśli lekarz orzecznik uzna, że osoba nie może pracować na dotychczasowym stanowisku pracy, ale po przekwalifikowaniu będzie to możliwe.

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?

Aby otrzymać rentę, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą lub przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Wcześniej należy zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie rozpatrzy wniosek i wyznaczy termin badania u lekarza orzecznika ZUS. Następnie ZUS w ciągu 30 dni wyda decyzję.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1749; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 26)

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 350; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 26).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy