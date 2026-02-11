Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł nie jest nowym świadczeniem, w dodatku jego wysokość nie była waloryzowana od lat. Niewiele ponad 200 zł miesięcznie wydaje się niewielkim wsparciem finansowym, jednak dla wielu osób stanowi realną pomoc. W obliczu rosnących cen w sklepach warto wnioskować i o takie wsparcie, jeśli tylko się należy.

Kiedy chory na serce otrzyma zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Świadczenie to nie jest dedykowane wyłącznie sercowcom, za to także oni - przy spełnieniu określonych warunków - mogą otrzymywać 215,84 zł miesięcznie. Popularny zasiłek pielęgnacyjny pobiera około 1 mln Polaków. Jego kwota nie zmieniła się od 2019 roku, roczny koszt dla budżetu to blisko 2,6 mld zł. Przysługuje tym, którzy ze względu na swój stan zdrowia, a także trwałe powikłania chorób, wymagają wsparcia ze strony innych.

To dlatego również chorzy na serce, po zawale, udarze, z niewydolnością serca czy chorzy na cukrzycę mogą go otrzymać. Choć nie jest to pokaźny zastrzyk gotówki, 215,84 zł miesięcznie dla sercowca także będzie wsparciem, które pozwoli na choćby częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy innej osoby.

By chory na serce mógł otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, konieczne jest złożenie wniosku do MOPS lub GOPS. Jednak to nie wszystko, sama choroba serca nie uprawnia do otrzymywania comiesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego, konieczne będzie udokumentowanie stanu zdrowia, a mianowicie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o niepełnosprawności dla chorych na serce

Jeśli poważna choroba serca powoduje niezdolność do samodzielnej egzystencji, warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioskując o orzeczenie po raz pierwszy można zrobić to w dowolnym momencie roku. W tym celu należy złożyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia i sam wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu. To nic nie kosztuje.

Kiedy sercowiec nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 r.?

Nie każdy chory na serce, nawet po zawale serca otrzyma świadczenie, a na jego konto co miesiąc będzie wpływać 215,84 zł. Nawet jeśli sercowiec jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i uzyska orzeczenie o niepełnosprawności, może nie być uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma: