Większa wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w lutym 2026 r. wzrosła o 49 proc. w ujęciu rocznym - wskazał BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Jak podano we wtorkowej informacji prasowej wartość Indeksu oznacza, że w lutym br. w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 49 proc. w porównaniu do lutego 2025 r.

W ubiegłym miesiącu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 44,49 tys. osób w porównaniu do 33,1 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 34,5 proc. rok do roku. Wzrosła również - o 22,6 proc. - liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w porównaniu do stycznia br.

Wartość kredytu mieszkaniowego

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w lutym 2026 r. 497,06 tys. zł i była wyższa o 10,7 proc. niż w lutym 2025 r. W porównaniu do stycznia 2026 r. wzrosła o 1,0 proc.

Główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że w lutym 2026 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad jedną trzecią. To - jak ocenił - wyraźny efekt rosnącej zdolności kredytowej Polaków, poprawiającej się sytuacji na rynku nieruchomości oraz zwiększonego zainteresowania refinansowaniem wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obniżki stóp procentowych zwiększają popyt

„Na popyt wpływają zarówno ubiegłoroczne obniżki stóp procentowych, jak i oczekiwania dalszych cięć w 2026 r., które w połączeniu z nominalnym i realnym wzrostem wynagrodzeń zwiększają dostępność kredytu. W rezultacie klienci sięgają po coraz wyższe kwoty finansowania” - poinformował analityk.

Rogowski podkreślił, że w ubiegłym miesiącu zanotowano historyczny rekord średniej wartości wnioskowanego kredytu. Jego zdaniem pokazuje to, że przekroczenie poziomu 500 tys. zł w kolejnych miesiącach staje się bardzo realne.

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Pokazuje on, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten może pomóc analitykom i instytucjom finansowym cenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych; pozwala też prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.