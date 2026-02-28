Świadczenie emerytalne 2026. Podatki i składki potrącane z emerytury. Najniższa emerytura

W Polsce od 2022 r. osoby pobierające emerytury i renty w wysokości do 2 500 zł miesięcznie nie odprowadzają podatku dochodowego. Emeryci i renciści otrzymujący wyższe świadczenia płacą natomiast podatek dochodowy w wysokości 12% od kwoty przekraczającej 2 500 zł. Poza podatkiem PIT od emerytury potrącana jest 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Reklama

Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2026 r., najniższa gwarantowana emerytura będzie wynosić 1 978,49 zł. Podwyżka wyniesie zatem 99,58 zł. Wynika ona z wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. ustalonego na poziomie 105,3%

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – projekt Prezydenta RP Karola Nawrockiego czeka na I czytanie w Sejmie

8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten – wniesiony do Sejmu 11 sierpnia – przewiduje wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci. Obecnie ustawa czeka na I czytanie w Sejmie.

Dzięki zwolnieniu z podatku PIT rodziny z dwójką dzieci mogą zyskać nawet 1 000 zł miesięcznie

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może pozostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Zgodnie z propozycją, podatnicy spełniający określone warunki – m.in. sprawujący władzę rodzicielską, będący opiekunami prawnymi, rodzinami zastępczymi lub wykonujący obowiązek alimentacyjny wobec uczących się dzieci – otrzymają istotne korzyści podatkowe. Kwota zmniejszająca podatek ma wzrosnąć z obecnych 3 600 zł do 16 800 zł, a próg podatkowy 32% – z 120 tys. zł do 140 tys. zł. Z ulgi mają skorzystać rodziny, które:

mają co najmniej dwoje dzieci (małoletnich lub pełnoletnich uczących się do 25. roku życia, a także dzieci pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny),

(małoletnich lub pełnoletnich a także dzieci pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny), osiągają roczne dochody nieprzekraczające 280 tys. zł (140 tys. zł na jednego małżonka),

(140 tys. zł na jednego małżonka), rozliczają się według skali podatkowej.

Zerowy PIT nie obejmie natomiast:

najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,

osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,

osoby bezdzietne,

osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.

Ulga dla emerytów którzy wychowali dzieci. Czy emeryci też skorzystają ze zwolnienia z podatku PIT? Senat rozpatruje petycję

Równolegle w Senacie pojawiła się petycja dotycząca objęcia zwolnieniem podatkowym także emerytów, którzy wychowali dwójkę dzieci. Autor petycji argumentuje, że prezydencki projekt pomija seniorów, którzy „wychowali, wykształcili i często kupili mieszkania swoim dzieciom, nie otrzymując przy tym żadnego wsparcia od państwa”.

Zdaniem wnioskodawcy, w praworządnym państwie nie może być tak, że jedni obywatele otrzymują pomoc państwa i żyją dostatniej, podczas gdy inni – w tym emeryci – są obciążani wysokimi podatkami i składkami, mimo że w przeszłości spełniali swoje obowiązki rodzicielskie i obywatelskie.

Propozycja zakłada, że zwolnienie z PIT obejmie tych emerytów, którzy:

wychowali co najmniej dwoje dzieci,

których dzieci zdobyły wykształcenie w Polsce oraz

pracują i płacą podatki w Polsce.

Emerytury zwolnione z podatku PIT. Autor petycji wskazuje na niesprawiedliwość w systemie opodatkowania

Autor petycji wskazuje, że źródłem finansowania tego rozwiązania mogłyby być zmiany w systemie opodatkowania rolników. W ocenie wnioskodawcy rolnicy płacą dziś symboliczne składki na KRUS i ubezpieczenie zdrowotne, korzystają z nieopodatkowanych dopłat unijnych do hektara ziemi, a na większych gospodarstwach (100 – 500 ha ) – osiągają dochody netto przekraczające nawet 1 mln zł rocznie. Według autora petycji to właśnie w tym obszarze należy poszukiwać środków na ulgi dla emerytów, którzy w jego opinii „zasłużyli na wsparcie państwa”.

Emerytury zwolnione z podatku PIT. Senat zdecyduje o przyszłości ulgi dla emerytów

28 sierpnia 2025 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji, a datę jej rozpatrzenia wyznaczono na 3 marca 2026 r. Jak zauważyła Kancelaria Senatu, identyczna petycja trafiła również do Prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie została przekazana do wiadomości komórki prawnej w Kancelarii Prezydenta.

Źródło:

Senat RP

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (M.P. z 2026 r., poz. 202)

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw