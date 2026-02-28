- Świadczenie emerytalne 2026. Podatki i składki potrącane z emerytury. Najniższa emerytura
Świadczenie emerytalne 2026. Podatki i składki potrącane z emerytury. Najniższa emerytura
W Polsce od 2022 r. osoby pobierające emerytury i renty w wysokości do 2 500 zł miesięcznie nie odprowadzają podatku dochodowego. Emeryci i renciści otrzymujący wyższe świadczenia płacą natomiast podatek dochodowy w wysokości 12% od kwoty przekraczającej 2 500 zł. Poza podatkiem PIT od emerytury potrącana jest 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Po waloryzacji, która nastąpi 1 marca 2026 r., najniższa gwarantowana emerytura będzie wynosić 1 978,49 zł. Podwyżka wyniesie zatem 99,58 zł. Wynika ona z wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. ustalonego na poziomie 105,3%
Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – projekt Prezydenta RP Karola Nawrockiego czeka na I czytanie w Sejmie
8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten – wniesiony do Sejmu 11 sierpnia – przewiduje wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci. Obecnie ustawa czeka na I czytanie w Sejmie.
Dzięki zwolnieniu z podatku PIT rodziny z dwójką dzieci mogą zyskać nawet 1 000 zł miesięcznie
Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może pozostać średnio 1 000 zł miesięcznie. Zgodnie z propozycją, podatnicy spełniający określone warunki – m.in. sprawujący władzę rodzicielską, będący opiekunami prawnymi, rodzinami zastępczymi lub wykonujący obowiązek alimentacyjny wobec uczących się dzieci – otrzymają istotne korzyści podatkowe. Kwota zmniejszająca podatek ma wzrosnąć z obecnych 3 600 zł do 16 800 zł, a próg podatkowy 32% – z 120 tys. zł do 140 tys. zł. Z ulgi mają skorzystać rodziny, które:
- mają co najmniej dwoje dzieci (małoletnich lub pełnoletnich uczących się do 25. roku życia, a także dzieci pobierających rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny),
- osiągają roczne dochodynieprzekraczające 280 tys. zł (140 tys. zł na jednego małżonka),
- rozliczają się według skali podatkowej.
Zerowy PIT nie obejmie natomiast:
- najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,
- osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,
- osoby bezdzietne,
- osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.
Ulga dla emerytów którzy wychowali dzieci. Czy emeryci też skorzystają ze zwolnienia z podatku PIT? Senat rozpatruje petycję
Równolegle w Senacie pojawiła się petycja dotycząca objęcia zwolnieniem podatkowym także emerytów, którzy wychowali dwójkę dzieci. Autor petycji argumentuje, że prezydencki projekt pomija seniorów, którzy „wychowali, wykształcili i często kupili mieszkania swoim dzieciom, nie otrzymując przy tym żadnego wsparcia od państwa”.
Zdaniem wnioskodawcy, w praworządnym państwie nie może być tak, że jedni obywatele otrzymują pomoc państwa i żyją dostatniej, podczas gdy inni – w tym emeryci – są obciążani wysokimi podatkami i składkami, mimo że w przeszłości spełniali swoje obowiązki rodzicielskie i obywatelskie.
Propozycja zakłada, że zwolnienie z PIT obejmie tych emerytów, którzy:
- wychowali co najmniej dwoje dzieci,
- których dzieci zdobyły wykształcenie w Polsce oraz
- pracują i płacą podatki w Polsce.
Emerytury zwolnione z podatku PIT. Autor petycji wskazuje na niesprawiedliwość w systemie opodatkowania
Autor petycji wskazuje, że źródłem finansowania tego rozwiązania mogłyby być zmiany w systemie opodatkowania rolników. W ocenie wnioskodawcy rolnicy płacą dziś symboliczne składki na KRUS i ubezpieczenie zdrowotne, korzystają z nieopodatkowanych dopłat unijnych do hektara ziemi, a na większych gospodarstwach (100 – 500 ha ) – osiągają dochody netto przekraczające nawet 1 mln zł rocznie. Według autora petycji to właśnie w tym obszarze należy poszukiwać środków na ulgi dla emerytów, którzy w jego opinii „zasłużyli na wsparcie państwa”.
Emerytury zwolnione z podatku PIT. Senat zdecyduje o przyszłości ulgi dla emerytów
28 sierpnia 2025 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji, a datę jej rozpatrzenia wyznaczono na 3 marca 2026 r. Jak zauważyła Kancelaria Senatu, identyczna petycja trafiła również do Prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie została przekazana do wiadomości komórki prawnej w Kancelarii Prezydenta.
