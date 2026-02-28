W mijającym tygodniu obserwowane są umiarkowane wzrosty cen hurtowych wszystkich rodzajów paliw, które w przyszłym tygodniu prawdopodobnie przełożą się na ceny na stacjach - wynika z danych e-petrol.pl.

Ceny paliw w Polsce od 2 marca. Kierowcy diesli najbardziej odczują zmianę

Według analityków średnie ceny benzyny 95w przyszłym tygodniu będą w przedziale 5,73–5,85 zł za litr, adieselprzebije barierę 6 złotychi będzie kosztował w granicach 6,01–6,14 zł za litr. Do poziomu 2,75–2,84 zł za litr podrożeje też autogaz.

Dla porównania, obecnie średnie ceny paliw na polskich stacjach wyglądają następująco:

Pb95 - 5,69 zł/l,

Pb98 - 6,25 zł/l,

ON - 5,88 zł/l,

LPG - 2,72 zł/l.

Analitycy podkreślają, że dalsze ruchy cenowe będą zapewne silnie skorelowane z wydarzeniami na świecie, zwłaszcza w kontekście relacji na linii Waszyngton-Teheran. W razie ewentualnej eskalacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie można oczekiwać radykalnych weryfikacji prognoz w górę.

Cena ropy naftowej. Nad rynkiem unosi się "widmo podażowego szoku"

Eksperci wskazują, że w ostatnich dniach lutego cena ropy Brent utrzymuje się powyżej 70 dol. za baryłkę, a wsparciem dla wysokich cen jest napięta sytuacja geopolityczna i ciągle realne ryzyko amerykańskiego uderzenia na Iran. Opcja militarna nadal ma być na poważnie rozważana w Białym Domu i widmo podażowego szoku cały czas unosi się nad rynkiem naftowym - oceniają analitycy e-petrol.pl.

Sytuację na rynku paliw dodatkowo komplikują problemy logistyczne w Europie Środkowej. Awaria rurociągu "Przyjaźń", którą strona ukraińska wiąże z rosyjskim atakiem, zmusiła węgierski koncern MOL do reorganizacji łańcucha dostaw. Rafinerie na Węgrzech i Słowacji, należące do ostatnich w Unii Europejskiej przetwarzających rosyjską ropę, muszą obecnie pozyskiwać surowiec z alternatywnych kierunków, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Kazachstanu czy Libii.