Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w ujęciu rocznym koszyk zakupowy podrożał o 8,6 proc, czyli więcej niż wynosi poziom inflacji, która według danych GUS wyniosła w tym okresie 2,2 proc. W ujęciu miesięcznym ceny badanego zestawu zakupów wzrosły o 2,71 proc. W tym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych liczone przez GUS zwiększyły się o 0,6 proc.

Zmiany cen w sieciach handlowych

W styczniu wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w grudniu ub.r. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego nastąpił w sieciach Netto oraz Selgros Cash & Carry - 6,83 proc., natomiast największy spadek w sklepach Makro Cash & Carry - 2,13 proc.

Koszyk zakupowy: najtańszy i najdroższy zestaw

Z analizy najniższych cen produktów zaraportowanych z wszystkich placówek badanych sieci wynika, że za taki koszyk trzeba było zapłacić 257,55 zł, to jest więcej o 10,07 zł niż w grudniu ub.r. Natomiast biorąc pod uwagę najwyższe ceny - ten sam koszyk kosztowałby 396,14 zł, czyli o 6,32 zł więcej niż w grudniu ub.r. Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w styczniu 2025 r. wyniosła 138,59 zł i była o 3,75 zł mniejsza niż w grudniu ub.r.

„Mimo wyraźnego hamowania inflacji, dane z naszego »Badania i Raportu Koszyk Zakupowy« pokazują, że ceny w handlu detalicznym nadal rosną w tempie istotnie wyższym niż wskaźnik CPI. To sygnał, że presja kosztowa w FMCG wciąż jest przenoszona na konsumentów, a sieci handlowe różnicują strategie cenowe w zależności od formatu” – skomentował Kamil Kruk z ASM SFA.

Sieci handlowe: analiza cen w poszczególnych sklepach

Największy wzrost ceny koszyka odnotowano w Netto. Średnia ceny wzrosła tam o 50,55 zł, czyli o 16,16 proc. Dwucyfrową dynamikę wzrostu zanotowały również Biedronka - 14,56 proc., Intermarché - 12,24 proc., Aldi - 11,52 proc. oraz Carrefour - 11,08 proc.

Z raportu wynika, że najniższe ceny wciąż utrzymują się w Auchan ze średnim kosztem koszyka wynoszącym 300,89 zł. Kolejna w rankingu sieć Makro Cash & Carry oferowała te same produkty w cenie o 9,67 zł wyższej. Za zakupy w trzecim na podium Kauflandzie trzeba było z kolei zapłacić 28,22 zł więcej niż w Makro.

Najwyższą cenę koszyka odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 363,41 zł. Różnica między najdroższym a najtańszym w zestawieniu koszykiem wyniosła 20,78 proc.

Średnio najdroższe zakupy oferowały dyskonty

Biorąc pod uwagę kategorie sieci, najtańsze zakupy - za 322,69 zł, można było zrobić w sklepach typu cash & carry. Wyższą średnią cenę odnotowano w hipermarketach - 328,02 zł oraz supermarketach - 345,59 zł. Średnio najdroższe zakupy oferowały dyskonty - 353,71 zł.

W raporcie podano wyniki analizy cen przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się̨ najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). Badaniem objęto ceny tych samych 40 analogicznych produktów w 13 sieciach handlowych.