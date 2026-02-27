Rozwój bankowości internetowej sprawił, że coraz chętniej korzystamy z aplikacji bankowych i systemów płatności, rzadziej posługujemy się gotówką. Zakupy w internecie są szybkie, ale aplikacje bankowe pozwalają na dużo więcej. Banki oferują nie tylko zaciągnięcie pożyczki bez wychodzenia z domu, lecz także ubezpieczenia czy lokaty, które wymagają jedynie kilku kliknięć.

To wszystko sprawia, że komunikacja z bankiem coraz częściej odbywa się drogą elektroniczną, bo większość spraw załatwiamy bez wizyty w placówce. Niestety - jak pokazuje ostatni komunikat Banku Pekao S.A. - łatwo w ten sposób stać się celem oszustów.

Uwaga na fałszywe komunikaty. To nie Bank Pekao S.A. je rozsyła

W tym tygodniu jeden z największych polskich banków na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, w którym ostrzega klientów. Coraz częściej na skrzynkach mailowych pojawiają się wiadomości łudząco podobne do tych, jakie może wysyłać bank.

Bank opublikował treść masowo rozsyłanego komunikatu, w którym oszuści nakłaniają do otworzenia załącznika. W wiadomości informują o rzekomym potwierdzeniu transakcji z Bankiem Pekao S.A. i proszą o zgłoszenie niezgodności. Niczego nieświadomy odbiorca maila z pewnością będzie chciał dowiedzieć się więcej, by uniknąć ewentualnych kosztów transakcji, której nie zawierał z bankiem. Ofiarami oszustwa mogą paść nie tylko klienci tego konkretnego banku.

W wiadomości znalazło się także zdanie, które dość często spotyka się a takiej korespondencji: „Poniższa wiadomość została wygenerowana automatycznie, proszę na nią nie odpowiadać“. Przestępcy rozsyłający wiadomości podszywają się pod Bank Pekao S.A., posługują się jego nazwą w adresie mailowym nadawcy, używają także emblematów instytucji, by uwiarygodnić, że korespondencja jest wysyłana przez bank.

Co robić, gdy otrzymasz taką wiadomość? Kto musi zastrzec kartę płatniczą?

Jak informuje bank, nigdy nie należy otwierać załączników ani klikać w linki umieszczone w wiadomościach, co do których mamy jakiekolwiek podejrzenia, że nie pochodzą od banku. Także w te opatrzone logo instytucji. Jeśli bez zastanowienia otworzyłeś załącznik, na twoim urządzeniu mogło zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które może ukraść dane. Warto jak najszybciej zastrzec kartę i zablokować dostęp do bankowości elektronicznej.

Skontaktuj się z infolinią Banku Pekao S.A. (519 222 222) i przekaż wszystkie szczegóły zdarzenia. Zgłoś podejrzenie popełnienia przestępstwa na policji lub w prokuraturze i poinformuj o tym bank

- informuje Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A.