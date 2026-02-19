W ciągu zaledwie dwóch dni od udostępnienia wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych PIT-37, ponad milion Polaków wysłało już swoje e-deklaracje. Im szybciej się rozliczymy, tym szybciej ewentualna nadpłata przyjdzie na konto bankowe. Niestety, część osób z pewnością się pospieszyła i wkrótce zacznie składać korekty. Notorycznie zapominamy o niektórych ulgach, dobrym przykładem jest tutaj ulga mieszkaniowa.
Komu w 2026 roku przysługuje ulga mieszkaniowa?
W 2026 roku podatnicy składają zeznania podatkowe za rok podatkowy 2025 (czyli za dochody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, niektórzy mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Nie wszyscy pamiętają dla kogo jest przeznaczona ta ulga i co w ramach niej można odliczyć.
Warto pamiętać, że wygenerowane automatycznie i udostępnione w usłudze Twój e-PIT deklaracje podatkowe nie zawierają większości przysługujących ulg. To oznacza, że jeśli nie zrobimy nic, będziemy stratni. Warto dopilnować nie tylko tego, by skorzystać z ulgi na dziecko (jeśli przysługuje), lecz także z innych ulg.
Dobrym przykładem jest tutaj ulga mieszkaniowa, która pozwala na obniżenie należnego podatku. Mogą z niej skorzystać osoby, które ponoszą wydatki na własne cele mieszkaniowe (wyposażają lub remontują mieszkanie, w którym sami mieszkają), a którzy wcześniej zbyli inną nieruchomość, której właścicielami byli nie dłużej niż przez 5 lat. By skorzystać z ulgi mieszkaniowej, trzeba więc udokumentować, że przynajmniej część środków ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości przeznaczona została na wyposażenie, doposażenie czy wyremontowanie nieruchomości, w której mieszkamy lub planujemy zamieszkać. Ulga przysługuje również tym osobom, które decydują się na budowę domu lub rozbudowę nieruchomości.
Co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?
By skorzystać z ulgi mieszkaniowej konieczne jest gromadzenie faktur, które poświadczają określone wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Taką dokumentację należy przechowywać jeszcze przez 5 lat po złożeniu deklaracji PIT-39, gdzie wskazuje się wydatki na cele remontowe. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na:
- kredyt i spłatę pożyczki,
- zakup, budowę, rozbudowę, remont własnego budynku mieszkalnego,
- remont (wykonanie gładzi, podłóg, instalacji wodnych, gazowych, elektrycznych, wymiana okien i drzwi),
- zakup sprzętów AGD np. zmywarki, pralki, lodówki (nie odliczymy wydatków na tzw. małe AGD czyli toster, ekspres do kawy czy mikrofalówkę),
- wykonanie mebli na wymiar.
Ważne
Warto wiedzieć, że faktury powinny powinny być wystawione na nazwisko osoby, która rozlicza się z podatku. Wydatki na remont lub zakup sprzętów muszą dotyczyć mieszkania, w którym podatnik mieszka, a nie wykorzystuje na inne cele, np. prowadzenie działalności gospodarczej.
Co zrobić, jeśli przysługuje ci ulga mieszkaniowa, a nie skorzystałeś z niej i już zaakceptowałeś i wysłałeś e-deklarację? Wciąż można złożyć korektę zeznania, jest na to 5 lat. Nawet wtedy, gdy już otrzymałeś zwrot z Urzędu Skarbowego lub zapłaciłeś wyliczony podatek.