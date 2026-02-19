W ciągu zaledwie dwóch dni od udostępnienia wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych PIT-37, ponad milion Polaków wysłało już swoje e-deklaracje. Im szybciej się rozliczymy, tym szybciej ewentualna nadpłata przyjdzie na konto bankowe. Niestety, część osób z pewnością się pospieszyła i wkrótce zacznie składać korekty. Notorycznie zapominamy o niektórych ulgach, dobrym przykładem jest tutaj ulga mieszkaniowa.

Komu w 2026 roku przysługuje ulga mieszkaniowa?

W 2026 roku podatnicy składają zeznania podatkowe za rok podatkowy 2025 (czyli za dochody uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, niektórzy mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Nie wszyscy pamiętają dla kogo jest przeznaczona ta ulga i co w ramach niej można odliczyć.

Warto pamiętać, że wygenerowane automatycznie i udostępnione w usłudze Twój e-PIT deklaracje podatkowe nie zawierają większości przysługujących ulg. To oznacza, że jeśli nie zrobimy nic, będziemy stratni. Warto dopilnować nie tylko tego, by skorzystać z ulgi na dziecko (jeśli przysługuje), lecz także z innych ulg.

Dobrym przykładem jest tutaj ulga mieszkaniowa, która pozwala na obniżenie należnego podatku. Mogą z niej skorzystać osoby, które ponoszą wydatki na własne cele mieszkaniowe (wyposażają lub remontują mieszkanie, w którym sami mieszkają), a którzy wcześniej zbyli inną nieruchomość, której właścicielami byli nie dłużej niż przez 5 lat. By skorzystać z ulgi mieszkaniowej, trzeba więc udokumentować, że przynajmniej część środków ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości przeznaczona została na wyposażenie, doposażenie czy wyremontowanie nieruchomości, w której mieszkamy lub planujemy zamieszkać. Ulga przysługuje również tym osobom, które decydują się na budowę domu lub rozbudowę nieruchomości.

Co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?

By skorzystać z ulgi mieszkaniowej konieczne jest gromadzenie faktur, które poświadczają określone wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Taką dokumentację należy przechowywać jeszcze przez 5 lat po złożeniu deklaracji PIT-39, gdzie wskazuje się wydatki na cele remontowe. W ramach ulgi można odliczyć wydatki na:

kredyt i spłatę pożyczki,

zakup, budowę, rozbudowę, remont własnego budynku mieszkalnego,

remont (wykonanie gładzi, podłóg, instalacji wodnych, gazowych, elektrycznych, wymiana okien i drzwi),

zakup sprzętów AGD np. zmywarki, pralki, lodówki (nie odliczymy wydatków na tzw. małe AGD czyli toster, ekspres do kawy czy mikrofalówkę),

wykonanie mebli na wymiar.

Ważne Warto wiedzieć, że faktury powinny powinny być wystawione na nazwisko osoby, która rozlicza się z podatku. Wydatki na remont lub zakup sprzętów muszą dotyczyć mieszkania, w którym podatnik mieszka, a nie wykorzystuje na inne cele, np. prowadzenie działalności gospodarczej.

Co zrobić, jeśli przysługuje ci ulga mieszkaniowa, a nie skorzystałeś z niej i już zaakceptowałeś i wysłałeś e-deklarację? Wciąż można złożyć korektę zeznania, jest na to 5 lat. Nawet wtedy, gdy już otrzymałeś zwrot z Urzędu Skarbowego lub zapłaciłeś wyliczony podatek.