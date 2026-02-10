Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek do prądu wypłacany przez ZUS. Znacząco obniża koszty rachunków, co w przypadku seniorów ma spore znaczenie dla comiesięcznych wydatków. Jeszcze na początku lutego informowaliśmy o nowej kwocie ryczałtu energetycznego 2026 - wówczas jednak, zgodnie z prognozami, dodatek do prądu miał wynosić około 305 zł.

Jednak już wiadomo, że wskaźnik waloryzacji emerytur, rent i dodatków w 2026 r będzie wyższy niż pierwotnie prognozowano: 5,3% zamiast zakładanego wcześniej 5,08%. Tym samym po waloryzacji od 1 marca 2026 t. rośnie też kwota dodatku do prądu. Ile dokładnie wyniesie ryczałt energetyczny 2026?

Ryczałt energetyczny 2026 - tyle dostaną seniorzy

Do 28 lutego 2026 r. obowiązuje dotychczasowa kwota dodatku do prądu: 312,71 zł. Wraz z waloryzacją zgodnie ze wskaźnikiem 5,3% kwota ryczałtu energetycznego 2026 wzrasta i od 1 marca 2026 r. wyniesie dokładnie 329,28 zł. To oznacza, że osoby uprawnione do otrzymywania tego dodatku zyskają blisko 330 zł miesięcznie. Przez kolejne 12 miesięcy (aż do następnej waloryzacji w 2027 r.), seniorzy otrzymają w sumie 3951,36 zł.

Ryczałt energetyczny to zatem spory zastrzyk pieniędzy, który znacząco wpłynie na obniżenie stałych kosztów utrzymania.

Ważne Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny to nie to samo co bon energetyczny. Bon wypłacany był wyłącznie w 2024 roku i nie jest planowana kontynuacja dopłat dla wszystkich gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Ryczałt energetyczny wypłacany jest wielu seniorom, należy się:

kombatantom,

osobom represjonowanym w czasie wojny i w okresie powojennym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom (emerytom i rencistom), pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Wniosek o ryczałt energetyczny 2026 można złożyć w dowolnym momencie roku, wypłacany jest co miesiąc. Dodatek do prądu nie zależy od dochodu, jest wypłacany zarówno osobom o niskich, jak i wysokich dochodach. Co ważne, dodatek do prądu jest wypłacany wraz z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym: pieniądze trafiają do rąk lub na konto seniora, a nie dostawcy energii.

Czy trzeba składać nowy wniosek o ryczałt energetyczny 2026?

Nie jest to konieczne w przypadku osób, który już przyznano ten dodatek. Wraz z emeryturą lub rentą od 1 marca 2026 r. otrzymają one wyższą kwotę 329,28 zł. Jeśli jednak senior o dodatek do prądu ubiega się po raz pierwszy, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej urzędu (druk ZUS - ERK) lub w placówkach ZUS-u.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty (np. potwierdzające status kombatanta lub - w przypadku wdów i wdowców - decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, która potwierdza takie uprawnienia). ZUS rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni.