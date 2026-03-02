Złoty słabnie w relacji do wszystkich głównych walut

W poniedziałek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się o 0,13 proc. do euro, które było wyceniane na 4,23 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,59 zł, osłabił się o 0,65 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta traciła 0,55 proc. - frank kosztował 4,67 zł. Do funta brytyjskiego polska waluta osłabiła się o 0,09 proc. i był on wyceniany na 4,82 zł.

W piątek ok. godz. 17.10 za euro płacono 4,22 zł, za dolara 3,57 zł, za franka szwajcarskiego 4,65 zł, a za funta brytyjskiego 4,80 zł.

Śmiertelny atak USA

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammada Pakpura i wpływowego doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.

Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej.