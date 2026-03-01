Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani, „zginęli śmiercią męczeńską”.

Izrael miał uderzyć w całe irańskie kierownictwo

Wcześniej portal Axios przekazał, powołując się na izraelskich urzędników, że ataki tego państwa wymierzone są w „całe irańskie kierownictwo”. Pojawiły się niepotwierdzone dotychczas informacje o śmierć ministra obrony generała brygady Aziza Nasira Zadeha oraz irańskiego „szefa wywiadu” - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Niepotwierdzone doniesienia o kolejnych ofiarach

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneia rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników z Rady Strażników tymczasowo przejmie jego obowiązki.

Tymczasowa rada przejmuje władzę po śmierci przywódcy

Zgodnie z irańską konstytucją rada może sprawować władzę do czasu, aż Zgromadzenie Ekspertów wybierze nowego przywódcę.

Wcześniej portal Iran International donosił, iż przywódcy IRGC nalegają, aby następca Chamenei został wybrany natychmiast, trybem pozasystemowym. (PAP)

os/ adj/