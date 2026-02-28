Reakcja Von der Leyen na ataki Iranu na ZEA

Von der Leyen na platformie X poinformowała, że o atakach Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie rozmawiała przez telefon z prezydentem Muhammadem bin Zajidem. Jak podkreśliła, w związku z nimi wyraziła pełne wsparcie i współczucie.

- Europa stanowczo potępia te nieuzasadnione ataki. Stanowią one rażące naruszenie suwerenności Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego - podkreśliła szefowa KE.

Jak dodała, nie był to pierwszy raz, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie mierzą się z atakami rakietowymi i dronami ze strony Iranu i jego sojuszników.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE

Sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie omówią ministrowie spraw zagranicznych UE podczas wideokonferencji, zwołanej przez Kallas.

Kallas podkreśliła, że ataki reżimu irańskiego na sąsiadów niosą ze sobą ryzyko wciągnięcia regionu w szerszą wojnę, co potępiamy. - Wojna nie może rozprzestrzenić się dalej. Reżim irański może dokonać wyboru - podkreśliła.

Przed wideokonferencją szefów MSZ w niedzielę w Brukseli spotkają się ambasadorowie państw UE.

Ataki Iranu na sąsiednie kraje potępił także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak dodał, z zadowoleniem przyjął zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sobotę. - Musi ona działać na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności w regionie oraz zapewnić, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej - zaznaczył.

W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło w sobotę po południu do eksplozji w 5-gwiazdowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne. Emirackie ministerstwo obrony ogłosiło wcześniej w sobotę, że ZEA zostały zaatakowane przez dwie fale irańskich rakiet balistycznych, które zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą.