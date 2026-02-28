Macron, cytowany przez agencję Reutera, zaznaczył również, że irański reżim musi zrozumieć, że nie ma innego wyjścia, jak zaangażować się z dobrą wolą w negocjacje, aby zatrzymać program nuklearny i pocisków balistycznych.

Przywódca Francji stwierdził, że Irańczycy muszą być w stanie swobodnie zbudować swoją przyszłość.

Jak zaznaczył, masakry dokonane przez władze irańskie są dla nich dyskredytujące i wymagają oddania głosu narodowi; im szybciej, tym lepiej - ocenił.

Macron przekazał, że jest w bliskim kontakcie z partnerami z Unii Europejskiej i przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie.

Zadeklarował, że Francja jest gotowa wysłać niezbędne środki, aby chronić swoich najbliższych partnerów, jeśli o to się zwrócą.

W sobotę rano Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. (PAP)

