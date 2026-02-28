„Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta. Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią” - czytamy we wpisie na X.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad wieloma państwami regionu to odpowiedź na naloty przeprowadzone na Iran przez USA i Izrael w sobotę nad ranem.

Wcześniej informowano, że loty w regionie odwołały m.in. brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Również PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

Scenariusze i plan działania w europejskiej przestrzeni powietrznej były tematem sobotniego spotkania przedstawicieli European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) z udziałem wiceprezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafała Marczewskiego - podał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jak zaznaczył, ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (od 06.57 dziś do 10.00 3 marca), wszystkie rejsy LOT do i z Tel Awiwu w tym okresie zostaną odwołane.

Przekazał, że o wszystkich zmianach w planowanych lotach narodowy przewoźnik będzie informował podróżujących na bieżąco. Podkreślił jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą „masową i ciągłą operację”, wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. (PAP)

