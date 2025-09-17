Nowy pakiet sankcji

Kallas zapowiedziała, że wkrótce Komisja Europejska wyjdzie z propozycją 19. pakietu sankcyjnego.

Reklama

Rosja eskaluje działania wojenne

- W ostatnich tygodniach Rosja zaostrzyła wojnę z Ukrainą. Ataki dronów na Polskę i Rumunię pokazały, że Rosja weszła w bardziej niebezpieczny etap tej wojny. Moskwa wystawia Zachód na próbę. Jeśli (przywódca Rosji Władimir) Putin wyczuje jakąkolwiek słabość, będzie kontynuował wywieranie presji - zaznaczyła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.

Dlatego - dodała - Europa musi stanowczo zareagować.

Cele sankcji

- Komisja wkrótce ogłosi swój 19. pakiet sankcji. Musimy uderzyć w rosyjskie banki, firmy energetyczne, giełdy kryptowalut i statki floty cieni. Pozbawienie Rosji funduszy na prowadzenie wojny jest niezbędne do zakończenia tego konfliktu - zaznaczyła Kallas.

Komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz dodał, że kwestia sankcji jest koordynowana ze Stanami Zjednoczonymi. We wtorek wieczorem o rozmowie na ten temat z prezydentem USA Donaldem Trumpem poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)