Większe lotnisko w Krakowie. Drugi pas startowy

Po dziesięciu latach od rozpoczęcia starań lotnisko Kraków Airport ma zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) na budowę drugiego pasa startowego. Władze portu walczyły o decyzję środowiskową latami. W 2022 roku całą procedurę, ze względu na uchybienia formalne, trzeba było rozpocząć od nowa. To kolejny odcinek całego serialu związanego z ciągnącymi się latami postępowaniami środowiskowymi.

Władze Kraków Airport pierwotnie planowały, że nowa droga startowa zostanie zbudowana do 2023 roku. Teraz, w nowym harmonogramie, widnieje data – 2031 rok. Inwestycja planowana jest jako element szerszego planu związanego z rozbudową całego lotniska, o którym niedawno pisałem.

- Nie oznacza to jednak, że jutro rozpocznie się tak długo wyczekiwana budowa, bo przed nami kolejne etapy postępowania administracyjnego – zapowiedział prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński. Chodzi o ZRIL (Zezwolenie na Realizację Inwestycji w zakresie Lotniska użytku publicznego), czyli odpowiednik pozwolenia na budowę czy drogowej decyzji ZRID. Wydaje je Wojewoda Małopolski.

Kiedy nowy pas startowy?

W tym roku władze Kraków Airport chcą wybrać wykonawcę dokumentacji projektowej. Następnie przekażą ją do urzędu wojewódzkiego, który wydaje ZRIL. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie za trzy lata.

- Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, za dwa lata wyłoniony zostanie wykonawca budowy, a jesienią 2029 r. gotowy będzie pierwszy etap nowej drogi startowej o długości 1800 metrów. W latach 2029–2031 pas zostanie wydłużony do docelowych 2800 metrów – poinformował na portalu „X” Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za lotnictwo.

Kraków obsłuży 20 milionów pasażerów?

W zeszłym roku Kraków Airport rósł najszybciej w Europie, jeżeli chodzi o porty średniej wielkości – 10-25 mln pasażerów. Port w stolicy Małopolski obsłużył 13,2 mln pasażerów, o dwadzieścia procent więcej niż rok temu.

W planach na rok 2026 jest obsłużenie 15 milionów pasażerów, a do 2032 roku Kraków chce przebić granicę 20 milionów. Do ich obsługi konieczny będzie już drugi pas startowy.

Obecnie najważniejszą inwestycją, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju, jest rozbudowa terminala. Jej pierwsza część (T6) potrwa do 2029 roku. Kolejny etap (T7) w miejscu obecnego budynku cargo ma zostać ukończony do 2032 roku. Skala wszystkich inwestycji planowanych przez Kraków Airport przekracza cztery miliardy złotych.